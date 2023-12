Milei revoga lei do aluguel na Argentina; entenda

Nesta quarta-feira, 20, o presidente da Argentina, Javier Milei, assinou a revogação da Lei do Aluguel, que desregulamenta o mercado de aluguéis argentino como parte de uma série de medidas econômicas anunciadas no novo Decreto de Necessidade e Urgência (DNU).

Em rede nacional de rádio e TV, Milei anunciou seu megapacote de medidas e disse que a “revogação da Lei do Aluguel para que o mercado imobiliário volte a funcionar sem problemas e o aluguel deixe de ser uma odisseia”.

Esta lei havia sido aprovada em 2020 e reformada recentemente. A nova medida indica que os contratos assinados após 21 de dezembro de 2023 serão regidos pelo Código Civil e Comercial de 2015, com algumas modificações.

O presidente da Argentina, Javier Milei, acena para apoiadores da varanda da Casa Rosada, enquanto sua irmã Karina Milei observa, após sua cerimônia de posse, em Buenos Aires, Argentina, em 10 de dezembro de 2023. Foto: Agustin Marcarian / REUTERS

A Lei do Aluguel de 2020 estabelecia contratos de três anos, com atualizações semestrais. Também estavam proibidos os acordos em dólares. No entanto, durante a crise, com baixa oferta de alugueis e a alta inflação, as partes acordavam entre si os termos específicos do aluguel.

Agora, os contratos terão uma duração de dois anos, com atualizações semestrais previamente acordadas entre o locatário e o locador, que seriam estabelecidas no contrato.

Além disso, os aluguéis podem ser fixados em moeda corrente ou em moeda estrangeira (no caso argentino, geralmente em dólares), a critério das partes. O locatário não poderá exigir que o pagamento seja aceito em uma moeda diferente da estabelecida no contrato.

Continua após a publicidade

Os ajustes no valor dos aluguéis poderão ser negociados entre as partes. Isto é especialmente relevante levando em consideração a inflação e o valor de conversão do peso para outras moedas. O índice escolhido pode ser público ou privado.

Manifestantes marcham contra novas medidas econômicas em Buenos Aires, Argentina, quarta-feira, 20 de dezembro de 2023. Foto: Mario De Fina / AP

O decreto também indica que, em caso de processo judicial, os juízes não podem alterar a forma de pagamento ou a moeda acordada pelas partes.

A nova regulamentação também permite que as partes determinem livremente os valores e a moeda do seguro fiança, bem como a forma em que ele será devolvido no final do contrato de aluguel.

O retorno aos contratos de dois anos é algo exigido pelos grupos de proprietários e pela maioria das câmaras setoriais do país. Contudo, os grupos que defendem os locatários não apoiam as novas regras.