Milhares de chilenos vão às ruas do Chile no último dia de campanha antes do referendo

Milhares de chilenos foram às ruas de Santiago, capital do Chile, nesta quinta-feira, 1º, para demonstrar apoio ao “Apruebo” ou ao “Rechazo” no último dia de campanha eleitoral antes do referendo do domingo, 4. O plebiscito vai definir se os chilenos aprovam ou não a proposta constitucional apresentada em julho pela Convenção Constituinte, que define o Chile como um “Estado social de direito” e uma “república solidária” e põe fim ao atual texto, herdado da ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Caso o “Apruebo” vença, o novo texto constitucional será aprovado e colocado em vigor. Caso contrário, o processo constituinte, iniciado em 2020 depois dos protestos estrondosos do país em 2019, se encerra sem nenhuma mudança de fato – apesar de, em ambos casos, os representantes políticos chilenos já garantirem novas mudanças constitucionais, seja através da elaboração de um novo texto ou de reformas.

Apoiadores do "Apruebo" em último dia de campanha do referendo constitucional marcado para o dia 4, no Chile.

Nas últimas pesquisas, divulgadas no prazo limite de 15 dias antes do plebiscito, o Rechazo aparece à frente do Apruebo, com 45,8% das intenções de voto, contra 32,9%. Entretanto, de acordo com analistas, o cenário permanece incerto devido ao número de indecisos em uma eleição na qual o voto é obrigatório – o que não acontecia no Chile desde 2012. “O Chile teve um histórico de participação entre 45% e 50% na última eleição, então isso torna muito difícil prever o que vai acontecer no domingo”, disse Pamela Figueroa, professora do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de Santiago do Chile.

Diante da possibilidade de vitória para ambos lados, as marchas desta quinta, último dia de campanha, foram apresentadas como uma demonstração de forças para o próximo domingo, sobretudo pelos partidários do Apruebo. “Santiago, querida... como não vamos ganhar?”, escreveu um perfil do Twitter em um post com uma foto do ato a favor da proposta constitucional.

Em contrapartida, partidários do Rechazo responderam que “Santiago não é o Chile” e ressaltaram que irão às urnas no domingo para votar contra a proposta. Marchas pela rejeição ao texto também foram registradas em outros pontos do país, mas em menor volume.

Segundo as últimas pesquisas, Santiago é uma das duas regiões chilenas onde o Apruebo aparece com mais intenções de votos. A outra região é Valparaíso.

Los del apruebo creen que porque llenan la Alameda ya ganaron 😅😅 Santiago no es Chile y lamentablemente los que votamos #rechazo no vamos por miedo a los orcos, yo apoyo con mi bandera!! #ElDomingoRechazo pic.twitter.com/ZZZbv1rAfa — romy (@romina_are27) September 1, 2022

Abaixo, veja mais fotos das marchas:

Apruebo

Apruebo

Apoiadores do "Apruebo" em último dia de campanha do referendo constitucional marcado para o dia 4, no Chile. Imagem é desta quinta-feira, 1º, em Santiago

Apoiadores do "Apruebo" em último dia de campanha do referendo constitucional marcado para o dia 4, no Chile. Imagem é desta quinta-feira, 1º, em Santiago

Rechazo

Apoiadores do "Rechazo" em marcha no último dia de campanha do plebiscito, em Santiago, Chile, nesta quinta-feira, 1º

Apoiadores do "Rechazo" em marcha no último dia de campanha do plebiscito, em Santiago, Chile, nesta quinta-feira, 1º

Apoiadores do "Rechazo" em marcha no último dia de campanha do plebiscito, em Santiago, Chile, nesta quinta-feira, 1º