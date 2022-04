Minas terrestres com temporizador são a nova ameaça numa pequena cidade da Ucrânia

Quando Sergi, um trabalhador da construção civil de 47 anos, saiu da cama no domingo de manhã, em uma pequena cidade no nordeste da Ucrânia, ele se deparou um novo perigo em uma guerra já cheia deles: Sergi havia acordado em um campo minado.

Ele tinha ouvido um foguete cair perto de sua casa em Bezruky por volta de 1 da manhã, mas pensava pouco sobre isso. Muitos deles caíram desde que as forças russas invadiram seu país em 24 de fevereiro.

Mas o que caiu no seu quintal era uma nova arma para os residentes da cidade acrescentarem ao seu crescente vocabulário de destruição: eles conheciam o fundamento, o graduado, o furacão - e agora eles foram introduzidos à mina terrestre PTM-1S, um tipo de munição por dispersão.

Residente mostra foto de uma mina encontrada em Bezruky Foto: Tyler Hicks/The New York Times

“Ninguém entendeu o que era”, disse Sergi, que preferiu não dar seu sobrenome com medo de retaliação. As armas rugem como qualquer foguete, mas em vez de explodir instantaneamente, ejetam até duas dúzias de minas que explodem em intervalos, parcelando a morte nas horas seguintes.

Desde o início da invasão, a Rússia deixou claro que está disposta a recorrer à violência e à destruição para atingir seus objetivos, muitas vezes indiscriminadamente. Ela já lançou mísseis de cruzeiro, enviou tanques e lançou morteiros, foguetes e artilharia. Agora, também está recorrendo a algo menos assustador na aparência, mas tão brutal quanto.

Essas minas dispersáveis, proibidas sob algumas interpretações do direito internacional e nunca oficialmente registradas durante esta guerra, apareceram apenas com moderação em Bezruky e em outros lugares da periferia de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. As armas adicionam mais um elemento de perigo para civis que tentam navegar em partes de uma paisagem arruinada.

As minas são tubos verdes do tamanho de um litro de refrigerante, embalado com cerca de meio quilo de explosivos. Eles são frequentemente usados para desativar tanques, mas, no caso de Sergi, foram lançadas onde sua filha de 8 anos gostava de brincar quando o tempo estava agradável.

“Essas armas combinam os piores atributos possíveis de munições cluster e minas terrestres”, disse Brian Castner, pesquisador sênior da Anistia Internacional. “Qualquer um desses ataques indiscriminados é ilegal, e eles estão acontecendo um atrás do outro.”/NYT