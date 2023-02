Ministra-presidente do Banco Central de Cuba é demitida

O governo cubano demitiu na quarta-feira, 15, a ministra-presidente do Banco Central de Cuba (BCC), Martha Sabina Wilson González, que ocupou o cargo por quatro anos. O Conselho de Estado informou sobre a decisão de mudar a liderança do BCC e do Conselho de Ministros, que foi previamente aprovada pelo escritório político do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba (PCC), mas não houve explicações sobre os motivos da mudança.

Martha González será substituída por Joaquín Alonso Vázquez, então presidente da estatal Casas de Câmbio (Cadeca), que é formado em Finanças e Crédito, com mestrado em Gestão e Aperfeiçoamento de Negócios. Antes de dirigir o Cadeca, Alonso esteve em cargos de responsabilidade no Banco Popular de Ahorro e no conglomerado estatal Cubalse.

Leia também Falha técnica deixa quase metade de Cuba sem eletricidade

Martha Sabina Wilson González

Martha Sabina Wilson González, ex-ministra-presidente do Banco Central de Cuba (BCC). Foto: Reprodução/Parlamento Cubano

A agora ex-ministra-presidente do Banco Central de Cuba é formada em Economia e mestre em Finanças, além de ter especialização em Segurança e Defesa Nacional e diploma em Administração e Direção de Empresas.

De acordo com o BCC, Martha González é militante do Partido Comunista de Cuba desde 1996. A economista foi nomeada membro do Conselho de Ministros em dezembro de 2019, mesma data em que assumiu o posto de ministra-presidente do Banco Central cubano./EFE