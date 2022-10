Ministro das Finanças do Reino Unido é demitido em meio a crise no governo de Liz Truss

LONDRES - No cargo há menos de seis semanas, o ministro da Finança do Reino Unido Kwasi Kwarteng foi demitido nesta sexta-feira, 14, depois que seu plano econômico de cortes de impostos causou alvoroço no mercado financeiro e levou o Banco da Inglaterra a intervir para evitar uma crise econômica mais ampla. Empossada como primeira-ministra em 6 de setembro, Liz Truss enfrenta uma forte crise inflacionária e política. O ex-chanceler Jeremy Hunt será o novo ministro das Finanças.

A demissão de Kwarteng, um amigo de longa data de Truss e ultraliberal econômico, foi confirmada em seu Twitter depois que a BBC e a Sky News anteciparam a informação. “Você me pediu para me afastar como ministro das Finanças. Eu aceitei”, escreveu em uma carta direcionada à Truss. Kwarteng se reuniu com Truss depois de retornar às pressas para Londres de uma reunião do Fundo Monetário Internacional que acontecia em Washington.

Poucas horas depois da demissão, a Downing Street confirmou o nome de Jeremy Hunt como novo ministro das Finanças. Hunt foi ministro das Relações Exteriores durante os governos de David Cameron e Theresa May e foi contra a saída do Reino Unido da União Europeia. Ele concorreu com Boris Johnson pelo cargo de premiê, terminando em segundo. Considerado pragmático e moderado, sua nomeação parecia destinada a tranquilizar os mercados financeiros.

Kwasi Kwarteng foi demitido do cargo de Ministro das Finanças após uma crise provocada por seu plano econômico Foto: Kirsty Wigglesworth/AP

A saída de Kwarteng ocorre após pouco mais de um mês no cargo - e três semanas depois que ele anunciou um “mini-pacote” de corte de impostos que fez a libra esterlina despencar para mínimas recordes em relação ao dólar. Ainda assim, ele defendeu seu plano econômico na carta desta manhã, dizendo que o país enfrenta uma situação incrivelmente difícil e seguir o status-quo não era uma opção.

Truss respondeu com outra carta confirmando que Kwarteng foi demitido: “Como um amigo e colega de longa data, eu sinto muito por perdê-lo no governo”, escreveu. “Respeito profundamente a decisão que você tomou hoje. Você colocou o interesse nacional em primeiro lugar.” Ela repetiu as palavras durante entrevista coletiva após a mudança na pasta econômica. Truss também elogiou Jeremy Hunt, dizendo que ele compartilha sua visão.

Além de Kwarteng, também foi demitido o secretário-chefe das Finanças, Chris Philp, que será substituído por Edward Argar.

The Rt Hon Jeremy Hunt MP @Jeremy_Hunt has been appointed Chancellor of the Exchequer @HMTreasury. pic.twitter.com/bldKWr3crG — UK Prime Minister (@10DowningStreet) October 14, 2022

Plano abalou o mercado

O anúncio de corte de impostos de Kwarteng, feito em 23 de setembro, causou turbulência nos mercados financeiros ao mesmo tempo em que aumentava os custos de empréstimos do governo e levava os credores a retirar algumas ofertas de empréstimos para compra de imóveis. Kwarteng e Truss já foram forçados a desistir de um elemento de sua proposta, arquivando os planos de reduzir o imposto de renda para os mais ricos, mas isso até agora não conseguiu restaurar a calma.

O banco central interveio no mercado de dívida, temendo que os desenvolvimentos pudessem ameaçar alguns fundos de pensão, que eram particularmente vulneráveis. Mas planejava encerrar essa intervenção nesta sexta-feira, aumentando a urgência da tarefa do governo de restaurar a confiança.

Durante a entrevista coletiva, Truss admitiu que seu governo foi “longe e rápido demais” com seu plano e afirmou que precisa agir para tranquilizar os mercados sobre sua responsabilidade fiscal. Ainda assim, ela anunciou a manutenção do aumento de impostos para companhias. Ela prometeu que seu novo ministro entregará um plano fiscal de médio prazo até o final do mês.

O governo culpou as condições financeiras globais, incluindo a guerra na Ucrânia, pela turbulência. Truss e Kwarteng argumentaram que as medidas de redução de impostos estimulariam o crescimento econômico e, segundo eles, seriam acompanhadas por outras mudanças que facilitariam a construção e relaxariam as regras de imigração para ajudar as empresas a contratar mais trabalhadores - há uma forte escassez de mão de obra no país em grande parte devido ao Brexit.

Mas os céticos duvidavam que o Parlamento apoiaria essas mudanças, e analistas disseram que o anúncio de 23 de setembro foi o catalisador de um pânico no mercado que ameaça elevar as taxas de juros mais do que o necessário.

Uma preocupação entre os investidores era que o governo havia ignorado os conselhos de especialistas. Antes de fazer o anúncio do mês passado, Kwarteng demitiu o mais alto funcionário do Tesouro, Tom Scholar, e afastou o Escritório de Responsabilidade Orçamentária, um órgão independente que normalmente examina esses anúncios e dá um veredicto sobre como as finanças públicas estão sendo administradas.

Um manifestante segura um cartaz mostrando a primeira-ministra britânica Liz Truss Foto: Daniel Legal/AFP

Conservadores já cogitam renúncia

A perspectiva de uma mudança de curso, no entanto, pouco ajudou a acalmar a atmosfera em Westminster, onde a reação contra o plano fiscal de Kwarteng chegou ao ponto de os políticos questionarem abertamente se ele e Truss conseguiriam sobreviver à tempestade política. Após a demissão, um grupo de conservadores decidiu pedir publicamente a Liz Truss que renuncie ao cargo de premiê.

“Liz Truss demitiu Kwarteng para salvar sua pele, mas sua ação apenas confirmará o fato de que seu governo já entrou em uma fase de disfunção extrema”, disse Richard Toye, professor de história moderna da Universidade de Exeter. “Usar seu ministro como um cordeiro de sacrifício pode não impedi-la de se tornar a primeira-ministra com o mandato mais curto de todos os tempos.”

“Kwasi Kwarteng tornou-se o segundo ministro das Finanças mais curto da história britânica”, acrescentou.

Mujtaba Rahman, analista do Eurasia Group, disse em uma nota que é mais provável que Truss seja deposta antes da próxima eleição, que deve ocorrer até janeiro de 2025. Seria a segunda queda do premiê conservador este ano.

Na coletiva de imprensa, Truss defendeu sua manutenção no cargo e prometeu que está absolutamente determinado a cumprir o que prometeu. “Por isso que tive que tomar as decisões difíceis que tomei hoje. A missão continua a mesma. Precisamos sim elevar os níveis de crescimento econômico do nosso país. [...] Estamos comprometidos em entregar a garantia de preço de energia que as pessoas já estão vendo em suas contas. Mas, em última análise, também precisamos garantir a estabilidade econômica, e eu tenho que agir pelo interesse nacional.”

Alguns relatórios sugerem que os conservadores estão planejando substituir Truss por uma chapa conjunta de Rishi Sunak e Penny Mordaunt, seus dois principais rivais na disputa pela liderança do partido no meio do ano, embora não esteja claro como isso poderia ser feito.

“Embora alguns parlamentares digam que o plano para remover Truss faria os conservadores parecerem ainda mais ridículos do que são no momento, um número crescente acredita que pode ser a única maneira de evitar uma avalanche trabalhista em 2024″, escreveu Rahman.

Pelas regras atuais do Partido Conservador, que acabou de ter uma disputa de liderança, não pode haver outra disputa por um ano. Mas essas regras podem ser alteradas.

O Reino Unido em breve terá seu quarto chanceler em menos de quatro meses. Kwarteng durou apenas 38 dias no cargo. O único chanceler a servir menos tempo no cargo, Iain Macleod, morreu de ataque cardíaco após 30 dias em 1970./AP, AFP, NYT e W.POST