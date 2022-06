Ministro do Meio Ambiente da República Dominicana é morto a tiros dentro do próprio gabinete

O ministro do Meio Ambiente da República Dominicana, Orlando Jorge Mera, morreu nesta segunda-feira, 6, depois de um homem abrir fogo contra ele dentro de seu próprio gabinete, no centro de Santo Domingo.

Segundo assessores do ministro, ainda não há detalhes sobre o crime. Em nota, a pasta manifestou sua consternação com o episódio.

Mera tinha 55 anos e era filho do ex-presidente Salvador Jorge Blanco. Ocupava o cargo desde o início do governo de Luis Abinader, em agosto de 2020. Ele era casado com a embaixadora dominicana no Brasil, Patricia Villegas, e deixa dois filhos. /EFE

Orlando Jorge Mera, durante una entrevista. Ele era ministro do Meio Ambiente da República Dominicana desde 2020 Foto: Manu Moncada/ Efe