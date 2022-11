Maioria estreita na Câmara pode desafiar até trabalho mais básico do Congresso; leia análise

Publicidade

WASHINGTON - Os republicanos conseguiram fazer com que sua vitória na Câmara parecesse uma derrota após um desempenho tão ruim. Mas ainda que não tenham conquistado nem de perto a margem que esperavam, eles venceram. E, na Câmara, mesmo a maioria mais simples pode trabalhar a seu favor se conseguir garantir os 218 votos.

Leia também Eleições nos EUA: Republicanos confirmam maioria na Câmara em desafio para governo Biden

A principal questão daqui para frente é se o deputado Kevin McCarthy, da Califórnia, que foi nomeado na terça-feira para liderar a nova maioria republicana, poderá alcançar a unidade necessária para realizar tarefas fundamentais, como financiar o governo, ou se membros inflexíveis da direita radical tornarão a vida do novo líder miserável e a Câmara, uma confusão incontrolável.

A provável vitória de apenas um dígito permite que os republicanos reivindiquem o poder – incluindo o poder de intimação – definam a agenda, administrem as comissões e tentem manter a pressão sobre o presidente Joe Biden com uma série de investigações contra seu governo e sua família, como ameaçaram.

Imagem da terça-feira, 15, mostra deputados eleitos para a Câmara dos Estados Unidos. Republicanos conquistaram a maioria da Casa, após resultado frustrado no Senado Foto: Tom Brenner / NYT

Apesar de seu desempenho decepcionante, os republicanos provavelmente não serão obrigados a cooperar com Biden e, sem dúvida, avançarão agressivamente assim que assumirem suas cadeiras. Para muitos, essa foi a questão dessa eleição: a agenda investigativa, não a legislativa.

“Devemos ser implacáveis em nossa supervisão deste governo”, escreveu o deputado Steve Scalise, da Louisiana, o segundo republicano da Câmara, em uma carta aos colegas. “Desde a politização do Departamento de Justiça até os estrangulamentos dos empregos vindos de todas as agências, precisamos iluminar as ações e as falhas políticas deste governo.”

Continua após a publicidade

Para McCarthy, a vitória de seu partido veio da pior maneira possível. A maioria muito menor do que o esperado significa menos republicanos de distritos indecisos que poderiam ser avessos a provocar o caos. Agora, ele está mais dependente dos membros da direita radical cuspidores de fogo que triunfaram em distritos “vermelhos” (fortemente republicanos) e confiantes da promessa de guerra política contra Biden.

Ao mesmo tempo, ele precisará proteger os parlamentares menos incendiários, como os recém-chegados de Nova York, que serão os principais alvos do assédio dos democratas assim que tiver início o novo Legislativo.

A margem de vitória e essa mistura podem se combinar para tornar a Câmara praticamente inoperável.

“Vai ser difícil”, disse o deputado Fred Upton, um republicano centrista aposentado de Michigan, sobre a tarefa à frente dos novos líderes, que já estão enfrentando queixas sobre o direito de discordar de restrições que limitariam severamente seu poder. “Vai ser muito difícil, especialmente quando se trata de produzir resultados.”

Os únicos resultados que interessam à maioria da Câmara são aqueles que infligem dor política a Biden e aos congressistas democratas, conforme exigido por seus eleitores do MAGA (movimento radical ligado ao ex-presidente Donald Trump).

Em uma reunião a portas fechadas de republicanos na segunda-feira, legisladores de direita, incluindo a deputada Marjorie Taylor Greene, da Geórgia, extraíram uma promessa de que seus líderes investigariam a presidente Nancy Pelosi e o Departamento de Justiça por seu tratamento aos réus presos em conexão com o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

Mas a nova liderança não pode fazer apenas investigações. Eles ainda precisam encontrar alguns votos “sim” para aprovar as contas de gastos e outras leis necessárias para manter o governo funcionando, quando muitos de seus membros estão acostumados a votar “não” em quase tudo.

Continua após a publicidade

Os republicanos fecharam o governo por disputas de gastos e enfrentaram as administrações democratas por aumentar o limite da dívida federal desde a ascensão e queda de Newt Gingrich (líder republicano) na Câmara na década de 90.

No passado, republicanos mais preocupados com o funcionamento do governo, como Upton, podiam ser invocados para intensificar e fornecer os votos necessários para resolver uma crise. Mas as fileiras de pragmáticos foram severamente esgotadas, substituídas por legisladores que gostariam de nada mais do que um jogo fiscal, não importando os riscos para uma economia já instável.

Os republicanos da Câmara já estão pressionando a nova equipe a concordar com mudanças nas regras que podem prejudicar a liderança em sua capacidade de levar contas ao plenário, uma abordagem que pode ameaçar a legislação necessária, como um aumento no limite da dívida.

Os líderes republicanos poderiam – e provavelmente seriam forçados a – buscar votos dos democratas, mas muitas concessões ou muita cooperação provavelmente desencadearão uma rebelião interna.

Sem mencionar que os democratas da Câmara, sentindo-se bem com a exibição de suas próprias eleições, não terão muita pressa em resgatar os líderes republicanos de suas próprias tropas sem conseguir algo em troca.

A maioria democrata no Senado só tornará a vida do presidente da Câmara mais difícil. Os democratas estão encorajados pelo fato de que conseguiram manter – e potencialmente aumentar – a maioria no Senado enfrentando as tendências históricas.

Eles querem flexionar esses músculos, avançando em iniciativas legislativas como as que eles acreditam que os levaram à vitória. O controle democrata do Senado também significa que as comissões da Câmara não realizarão investigações paralelas sobre o governo como os republicanos esperavam.

Continua após a publicidade

O senador Chuck Schumer, o democrata de Nova York que permanecerá como líder da maioria, convidou os republicanos a tentar trabalhar com os democratas em iniciativas legislativas, mas parece improvável que os republicanos da Câmara queiram aproveitar sua oferta. A divisão é muito ampla.

O abismo entre republicanos e democratas também se expandiu um pouco no Senado.

Quando o Senado se reunir em janeiro, as fileiras republicanas não incluirão os senadores Rob Portman, de Ohio, Roy Blunt, do Missouri, ou Richard M. Burr, da Carolina do Norte - veteranos em quem o senador Mitch McConnell, de Kentucky, o líder da minoria, pode confiar para votar em projetos de lei que devem ser aprovados.

Eles serão substituídos pelos senadores eleitos J.D. Vance, de Ohio, Eric Schmitt, do Missouri, e Ted Budd, da Carolina do Norte, cada um dos quais recebeu o apoio entusiasmado de Trump.

Os recém-chegados ao Senado se juntarão, entre outros, ao senador eleito Markwayne Mullin, de Oklahoma, um congressista que pertence ao ultraconservador caucus House Freedom, e potencialmente Herschel Walker, da Geórgia, outro aliado de Trump, caso vença o segundo turno em 6 de dezembro.

Ao mesmo tempo, McConnell provavelmente estará sob constante ataque de Trump, que pediu repetidamente sua saída da liderança. Ele já enfrentou uma mini-rebelião em suas próprias fileiras, com o desafio de liderança do senador Rick Scott, da Flórida, que supervisionou o braço de campanha republicano do Senado. Embora McConnell tenha prevalecido, suas ações continuarão sob grande escrutínio enquanto o Partido Republicano luta por sua identidade.

Os resultados das eleições ainda estão sendo analisados microscopicamente por ambos os partidos para discernir as mensagens dos eleitores, o que pode informar como os líderes partidários procederão nos próximos dois anos com uma disputa presidencial no horizonte.

Continua após a publicidade

Mas uma coisa já está clara: com uma maioria quase inexistente na Câmara, os republicanos estão em uma situação difícil, e será um desafio realizar até mesmo o trabalho mais básico do Congresso.