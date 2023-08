Miss Universo Indonésia: candidatas denunciam abuso sexual nos bastidores do concurso

Sete finalistas do Miss Universo Indonésia apresentaram uma denúncia contra os organizadores do concurso por assédio sexual, anunciou a advogada das mulheres na terça-feira, 8. Representantes da PT Capella Swastika Karya, sociedade que organiza o concurso, que ocorreu em Jacarta de 29 de julho a 3 de agosto, pediram às 30 finalistas que se despissem para a realização de um exame físico antes da cerimônia de coroação, de acordo com a queixa.

Os organizadores insistiram que precisavam examinar a presença de qualquer “cicatriz, celulite ou tatuagem em seus corpos”, disse a advogada das concorrentes, Mellisa Anggraini, à AFP. “As finalistas não sabiam que seriam submetidas a tal procedimento”, acrescentou.

Segundo a advogada, todas as 30 finalistas do concurso foram submetidas à revisão corporal inesperada e cinco delas foram fotografadas. O número de denunciantes pode aumentar agora que sete das finalistas decidiram ir à público, disse a advogada.

Maria Harfanti, ex-Miss Indonésia, disse à BBC que as concorrentes geralmente não são solicitadas a se despir. Ela acrescentou que os organizadores também costumam pedir o índice de massa corporal (IMC) dos competidores para verificar suas proporções corporais.

Um porta-voz da polícia de Jacarta, Trunoyudo Wisnu Andiko, confirmou as denúncias à imprensa. Serão investigadas e podem servir “como base para investigações mais abrangentes”, afirmou.

A candidata Fabienne Nicole foi a vencedora do Miss Universo Indonésia 2023, que ocorreu em Jacarta entre 29 de julho e 3 de agosto. Foto: Reprodução Instagram/Miss Universe Indonesia (@missuniverse_id)

Poppy Capella, diretora nacional do Miss Universo Indonésia, não confirmou nem negou as acusações. Em uma publicação no Instagram, agradeceu aos que compartilharam “seus pontos de vista” sobre o incidente. “Seus comentários não são meras palavras: são uma força poderosa”, escreveu.

O concurso foi realizado para escolher a representante da Indonésia no Miss Universo deste ano, que acontecerá em El Salvador, no dia 18 de novembro./AFP