Missão da FAB chega ao Brasil com 17 pessoas resgatadas de terremoto na Turquia; 9 são brasileiros

RIO - O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) com 17 pessoas trazidas da Turquia, após terremoto no início da semana, aterrissou às 2h35 deste domingo (12) na Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro.

O grupo é formado por quatro crianças e 13 adultos, incluindo uma mulher grávida. Com relação à nacionalidade, apenas nove eram brasileiros. Três são sírios, dois turcos, dois colombianos e um egípcio, que também tem cidadania síria.

Os passageiros seguem agora para o aeroporto do Galeão, onde devem seguir o rito burocrático para dar entrada no País. Eles não falaram à imprensa na chegada ao Brasil, mas foram acompanhados por duas equipes de televisão, da Band e da CNN, no trajeto.

A viagem durou pouco mais de 14 horas, desde o embarque às 6h15 de Ancara, capital da Turquia (12h15 de Brasília).

Os passageiros foram recepcionados por dois oficiais do Ministério das Relações Exteriores (MRE) e ficarão sob os cuidados da pasta na chegada ao Brasil.

17 pessoas entre adultos e crianças desembarcaram na base area do Galeão, vindos em voo da FAB da Turquia, onde terremotos causaram grande tragédia Foto: PEDRO KIRILOS / ESTADÃO

Segundo pessoas que acompanhavam o grupo, os dois colombianos, Luís Moreno (31) e Merlys Rodriguez (27), eram colegas do brasileiro Guilherme Brito, de 22 anos. Eles davam aulas de inglês na cidade de Adana, afetada pelo desastre.

Outros dois brasileiros, Marcelo Filipini (39) e João Basile (60), estariam em viagem de negócios para aquisição de cargas de tapete na Turquia e também entraram na lista para voltar ao País com a ajuda dos militares.

Uma das brasileiras do grupo, Adriana dos Santos, de 48 anos, seria casada com o sírio Fahed Al Awat, 52. Segundo fontes da comitiva, ele vivia há quatro anos de forma ilegal na Turquia, após ter desertado na Síria.

Sem documentos, dizem as fontes, Fahed chegou a ser barrado no embarque por autoridades turcas, que o liberaram após intervenção da missão brasileira, motivada pelos apelos da mulher, que temia uma deportação do marido para o país de origem.

O Estadão não obteve maiores informações sobre os demais passageiros. Procurada, a FAB não respondeu imediatamente.

O avião de passageiros da FAB chegou na Turquia ainda não última quarta-feira, 8, com carga de donativos e equipe de ajuda humanitária com 42 pessoas, a maioria bombeiros, para atuar em regiões afetadas pelo terremoto registrado em cidades turcas e sírias na última segunda-feira, 6.