Míssil da Coreia do Sul explode em falha e moradores acreditam que Coreia do Norte atacou país

Continua após a publicidade

SEUL – Um míssil balístico sul-coreano falhou e explodiu nesta terça-feira, 4, durante um exercício militar com os Estados Unidos, feito um dia depois da Coreia do Norte disparar um míssil sobre o Japão. O acidente deixou os moradores de uma cidade costeira da Coreia do Sul em pânico e confusos devido às tensões entre os países irmãos.

O míssil caiu na cidade de Gangneung. O som da explosão e o fogo subsequente levaram muitos da cidade a acreditarem que poderia se tratar de um ataque norte-coreano. Durante horas, as autoridades militares e o governo não forneceram explicações sobre a explosão e o medo entre os moradores aumentou.

Leia também Coreia do Norte lança míssil que sobrevoa o Japão e pode ser teste para atingir EUA





O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disse nesta quarta-feira (horário local) que até agora não houve relatos de feridos no acidente. O míssil balístico era um Hyumoo-2, de curto alcance. Ele caiu no chão de uma base aérea próxima à cidade. Os militares investigam a causa da falha.

Imagem disponibilizada pelo Ministério da Defesa da Coreia do Sul mostra míssil sendo disparado durante exercícios militares conjuntos do país com os Estados Unidos nesta quarta-feira (horário local), 5 Foto: Ministério da Defesa da Coreia do Sul / AP

O míssil é uma das armas-chave nas estratégias de ataque e de retaliação da Coreia do Sul contra a vizinha Coreia do Norte. Segundo os militares, o teste pretendia ser uma demonstração de força dos sul-coreanos e dos Estados Unidos em retaliação ao míssil disparado pelo Norte que sobrevoou o Japão durante um dos testes mais provocativos do país em anos. Os dois países fizeram exercícios em conjunto, que envolveram o disparo de quatro mísseis do Sistema de Mísseis Táticos do Exército e o envio de caças que dispararam contra um alvo na costa oeste da Coreia do Sul.

O reconhecimento da falha do míssil pelos militares sul-coreanos ocorreu horas depois que perfis de internet alertaram sobre a explosão. Vídeos nas redes sociais mostram uma bola laranja de chamas emergindo de uma área que foi descrita como próxima à base da força aérea.

Continua após a publicidade

Autoridades do corpo de bombeiros e da prefeitura de Gangneung disseram que equipes de emergência foram enviadas para a base da Força Aérea e para uma base militar próxima na noite desta terça-feira, em resposta a ligações sobre uma possível explosão, mas foram enviadas de volta por oficiais militares.

Recorde de testes da Coreia do Norte

A Coreia do Norte disparou quase 40 mísseis balísticos em cerca de 20 eventos de lançamento diferentes este ano, aproveitando a guerra da Rússia contra a Ucrânia e uma divisão profunda no Conselho de Segurança da ONU para acelerar o desenvolvimento de armas.

O país trabalha para desenvolver um arsenal nuclear completo capaz de ameaçar o continente dos EUA e seus aliados com o objetivo de arrancar concessões desses países.

O último dos testes aconteceu nesta terça-feira, 4. Segundo o Japão, um míssil balístico disparado pelos norte-coreanos sobrevoou o país, depois de cinco anos desde a última vez que isso havia acontecido. A Coreia do Sul também detectou o míssil, mas até a manhã de quarta-feira (horário local), a mídia estatal da Coreia do Norte não havia comentado o assunto.

Estados Unidos, Reino Unido, França, Albânia, Noruega e Irlanda convocaram uma reunião de emergência do Conselho de Segurança para tratar o último lançamento norte-coreano. Diplomatas disseram que o encontro provavelmente será realizado nesta quarta-feira, mas não há certeza se será aberto ou fechado. /AP