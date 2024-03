Míssil lançado por rebeldes houthis no Iêmen mata dois marinheiros civis dos EUA, dizem autoridades

Um míssil lançado pelo grupo rebelde Houthi no Iêmen atingiu um navio comercial no Golfo de Áden nesta quarta-feira, 6, e matou dois marinheiros civis americanos, segundo autoridades dos Estados Unidos. Trata-se das primeiras mortes de americanos no conflito contra os houthis, que começou como consequência da guerra entre Israel e o grupo Hamas na Faixa de Gaza.

As autoridades afirmaram, sob anonimato, que o míssil atingiu o navio por volta das 11h30 do Iêmen. Além das mortes, outros seis marinheiros ficaram feridos e o restante dos tripulantes abandonou a embarcação. A expectativa é que o Comando Central dos EUA, que supervisiona as operações na região, se pronuncie nesta tarde.

Imagem desta terça-feira, 4, bandeira do Iêmen na capital Sana'a. Baseados no país, Houthis lançam ataques contra embarcações na região Foto: Yahya Arhab / EFE

PUBLICIDADE Segundo a empresa britânica de segurança marítima Ambrey, as operações de resgate dos marinheiros estão em andamento e parte dos tripulantes, em botes salva-vidas. O míssil foi o quinto lançado pelos houthis nos últimos dois dias contra embarcações que navegam no Golfo de Áden, Mar Vermelho e Estreito de Bab el-Mandeb, importante rotas para o comércio global. Os ataques na região começaram após a resposta de Israel à ação terrorista do Hamas no dia 7 de outubro, devido aos laços dos rebeldes com o grupo.

Em dezembro, os EUA e o Reino Unido lançaram ataques aéreos contra bases houthis na tentativa de cessar a ofensiva contra as embarcações. Segundo a agência de notícias Saba, administrada pelos houthis, dezenas de rebeldes morreram em decorrência dos ataques. Apesar disso, hostilidades entre os dois lados continuaram.

Nesta semana, os houthis já haviam conseguido afundar uma embarcação no Mar Vermelho com um míssil. O navio, nomeado Rubymar, levava 21 mil toneladas de fertilizantes, todas perdidas no ataque. /W.P.