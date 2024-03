Algo parecido aconteceu com Alex Saab. Ele é o principal operador financeiro internacional de Nicolás Maduro e seus colaboradores. Saad começou com uma pequena empresa de transporte de mercadorias na Colômbia, mas se mudou para Caracas e rapidamente conquistou a confiança dos protagonistas mais influentes da Revolução Bolivariana. Apoiado pelos novos amigos, ele começou a abrir negócios cada vez mais ambiciosos.

Pelo que sabemos, Alex Saab e Fat Leonard não se conhecem pessoalmente. Mas suas vidas não apenas são parecidas, elas se entrelaçam de uma forma sem precedentes. Ambos compreenderam que um caminho seguro para a riqueza é comprar barato e vender caro para o governo. E também experimentaram os riscos desta estratégia empresarial: acabaram na prisão em consequência de operações internacionais dignas de Hollywood. Mas há mais surpresas: pouco antes do Natal do ano passado, eles foram trocados por dois governos com formas muito diferentes de combater a corrupção.

Fat Leonard, apesar de ser da Malásia, fez fortuna coordenando uma extensa rede de corrupção dentro da Marinha dos Estados Unidos, subornando altos oficiais navais com dinheiro, viagens, refeições e prostitutas. Alex Saab também teve êxito. De acordo com o governo dos EUA, Saab obteve ilicitamente quase US$ 350 milhões manipulando o sistema cambial venezuelano. Esse é apenas um dos casos documentados pela Justiça americana.