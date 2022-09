Monarquia se refaz após morte de Diana em Paris; leia cenário

Escândalos e dramas familiares foram constantes na vida de Elizabeth II - morta na quinta-feira, 8, aos 96 anos, todos acompanhados como folhetins por críticos e admiradores. Talvez o maior deles tenha sido o casamento de Charles e Diana, seu divórcio e a morte da “princesa do povo”.

O que começou como um conto de fadas virou um dos períodos mais difíceis da vida da rainha. Em 29 de julho de 1981, o mundo parou para assistir ao casamento. A BBC estimou que 750 milhões acompanharam a cerimônia pela TV.

Leia também Reino Unido está devastado, diz Liz Truss; líderes mundiais prestam homenagem

A relação de Charles e Diana foi conturbada, com acusações mútuas de infidelidade – eles se separaram em 1992, ano que a rainha chamou de “annus horribilies”, quando ela teve de aturar a separação de seu filho caçula Andrew, o divórcio de sua filha Anne e um incêndio no Castelo de Windsor.

Em imagem de arquivo, a princesa Diana e a rainha Elizabeth II durante as celebrações do aniversário da monarca, em Londres Foto: Martin Cleaver/AP - 4/8/1987

Mas pesadelo mesmo ela viveu em 1997, quando a monarquia britânica derrapou com o Mercedes-Benz de Diana em um túnel da Ponte de l’Alma, em Paris. A morte da princesa chocou o mundo e colocou em xeque a família real, criticada pela falta de empatia e por dar uma resposta lenta à tragédia.

Virada

Elizabeth começou a virar o jogo com um discurso transmitido ao vivo do Palácio de Buckingham. “Ninguém que conheceu Diana a esquecerá. Milhões de outras pessoas que nunca a conheceram, mas sentiram que a conheciam, se lembrarão dela”, disse. “Todos nós temos tentado de diferentes maneiras lidar com isso.”

Continua após a publicidade

Elizabeth também teve de lidar com os escândalos do caçula Andrew, acusado de abuso sexual pela garota americana Virginia Giuffre, que teria sido traficada pelo magnata Jeffrey Epstein e forçada a ter relações sexuais com o duque de York. Andrew deixou de ser chamado de Sua Alteza. Seus papéis cerimoniais, como representante da família real, foram cedidos a outros membros da realeza.

Morre rainha Elizabeth II, monarca mais longeva da história do Reino Unido + 29

Diante das maiores crises, Elizabeth serviu de âncora para os britânicos. Na pandemia, ao confortar a população atordoada com as mortes, ela invocou um hino sinônimo de conforto na 2.ª Guerra. “Dias melhores virão”, disse, citando a cantora Vera Lynn. “Nós nos encontraremos novamente.”

Agora, os britânicos sabem que não terão uma rainha tão cedo. Com três herdeiros homens (depois de Charles e William, o terceiro na linha de sucessão é George, bisneto da rainha), o trono não deverá ser ocupado por uma mulher novamente em muito tempo.