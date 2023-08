‘Monstro do Lago Ness’: equipe usará drone e hidrofone na maior busca em 50 anos pela criatura

Há quase um século, um lago na Escócia desperta a curiosidade de todo o mundo. Não pelas suas paisagens ou pelos seus 37 quilômetros de extensão, mas sim por seu suposto habitante mundialmente famoso: o monstro do Lago Ness. Há poucas evidências da existência da criatura que alimenta um dos maiores mitos modernos já conhecidos, mas entusiastas seguem motivados para encontrar pistas que indiquem a sua existência.

Neste fim de semana, no sábado, 27, e no domingo, 28, uma equipe realizará uma caçada descrita como a maior busca pelo monstro do Lago Ness desde 1972. Equipamentos de pesquisa que nunca antes foram usados no lago serão acionados nesta expedição, que contará com dezenas de voluntários.

Isso inclui drones para produzir imagens térmicas da água, usando câmeras infravermelhas, para tentar identificar o calor da água, o que pode “fornecer um um componente crucial para identificar quaisquer anomalias misteriosas”, segundo o The Loch Ness Centre, um dos organizadores da caçada. A equipe também utilizará um hidrofone, uma espécie de microfone especial que pode ser usado na água, para detectar sinais acústicos.

Foto de março de 2019 mostra as margens do Lago Ness, perto de Inverness, na Escócia. Lago é rodeado de mistérios há pelo menos um século, quando surgiram os primeiros relatos de suposto monstro. Foto: REUTERS/Russell Cheyne

Os voluntários serão posicionados em locais específicos ao redor do lago, mantendo-se atento a quebras na água e a movimentos “inexplicáveis”. Haverá ainda uma transmissão online, com webcams com vista para pontos do lago, em que o público que assistir ao vivo poderá se juntar à busca, vigiando as águas misteriosas.

Enquanto os voluntários observam pacientemente a superfície, Alan McKenna e Dick Raynor, dois especialistas locais, usarão o navio de pesquisa Deepscan para baixar hidrofones bem abaixo da superfície do Loch e ouvir o mundo subaquático.

Após o término da observação do lago, um relatório será entregue à equipe e quaisquer possíveis descobertas serão discutidas entre a equipe. Todas as manhãs, Alan McKenna, um dos organizadores da Loch Ness Exploration’s, informará os voluntários ao vivo sobre o que procurar e como registrar as descobertas.

Foto de uma forma sombria, não datada, é um dos principais "registros" de monstro aquático. Foto: Arquivo/AP Photo

“É nossa esperança inspirar uma nova geração de entusiastas do Lago Ness e, ao ingressar neste relógio de superfície em grande escala, você terá uma oportunidade real de contribuir pessoalmente para esse mistério fascinante que cativou tantas pessoas de todo o mundo”, disse McKenna em comunicado.