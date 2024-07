A cratera “Voragine” do vulcão Etna, o mais ativo da Europa, voltou a entrar em erupção na última terça-feira, 2. As novas explosões foram vigorosas, com fragmentos incandescentes irrompendo com força do topo do vulcão, que fica na Sicília, no sul da Itália, e tem aproximadamente três mil metros de altitude. As informações são do jornal italiano La Repubblica.

PUBLICIDADE O vulcão exibiu uma cascata de lava com magma no interior da “Bocca Nuova”, com um brilho que chegou a iluminar o rosto e os olhos de quem observava, afirma o jornal. Considerado patrimônio mundial da Organização da ONU para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) desde 2013, o Etna não apresenta perigos, pois a sua lava desce em direção a uma área desabitada há anos. No entanto, o guia vulcanológico Francesco Ciancitto disse ao La Repubblica que observações podem ser arriscadas se não forem acompanhadas por um especialista, devido às imprevisibilidades do vulcão.