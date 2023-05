Monte Merapi: vulcão entra em erupção na Indonésia e expele correnteza de lava

O vulcão Monte Merapi, na Indonésia, entrou em erupção nesta terça-feira, 23, expelindo lava derretida e cinzas em um raio de dois quilômetros. O Merapi é um dos vulcões mais ativos do mundo e está localizado a 28 quilômetros da capital provincial Yogyakarta, na ilha de Java.

“A atividade do Merapi se intensificou um pouco nos últimos dias (...) mas esse aumento de atividade é comum” explicou Agus Budi Santoso, diretor da BPPTKG, uma das agências governamentais encarregadas de monitorar o vulcão. “Coincidentemente, o tempo estava claro, e a população pôde ver a corrente de lava”, acrescentou.

Monte Merapi é um dos vulcões mais ativos do mundo. Essa foi a segunda erupção do monte somente em 2023. Foto: Devi Rahman / AFP

As fotos publicadas pelo Observatório do Vulcão Merapi, outra órgão governamental responsável pelo monitoramento, mostram um fluxo de lava incandescente de alta magnitude escorrendo da cratera. O vulcão expeliu materiais vulcânicos a uma distância de cerca de dois quilômetros, o que está dentro do perímetro de segurança de sete quilômetros em torno do monte, estabelecido em 2022 pelas autoridades locais.

Por conta da crescente atividade, o vulcão – que também entrou em erupção em meados de março deste ano – está no segundo nível de alerta mais alto desde 2020.

A última grande erupção do Monte Merapi foi em 2010, quando deixou mais de 300 mortos e provocou a retirada de 280 mil pessoas da região. Esse foi o episódio mais violento desde a erupção de 1930, que deixou cerca de 1,3 mil mortas. Uma outra erupção em 1994 matou cerca de 60 pessoas.

Existem cerca de 130 vulcões ativos na Indonésia, um arquipélago com mais de 17 mil ilhas, ou ilhotas, localizadas no “anel de fogo” do Pacífico./AFP