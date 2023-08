Morador do Reino Unido encontra peixe pré-histórico conhecido como ‘vampiro das águas’

Craig Evans, um morador do Reino Unido especialista em forrageamento costeiro, despertou a atenção dos seus quase 10 mil seguidores no Instagram ao compartilhar a foto de um peixe pré-histórico com uma aparência pouco amigável. Durante uma pescaria, Evans avistou uma lampreia marinha, um tipo de peixe com formato que lembra uma enguia, mas com uma boca circular cheia de “dentes” de queratina.

“Encontrei esta ‘Lampreia do Mar’ morta enquanto pescava trutas marinhas em um rio do oeste do País de Gales. Essas maravilhas da natureza desovam em água doce, alimentam-se de minúsculas algas e micro-organismos até migrarem para o mar para caçar peixes maiores.”, escreveu Evans em seu Instagram.

O homem, que coordena passeios de coleta costeira no sudoeste do País de Gales há sete anos, explicou aos seus seguidores que a boca assustadora do animal se prende ao lado do peixe e suga seu sangue. Este é o motivo pelo qual a espécie também é chamada de peixe vampiro.

Evans disse ao portal britânico Daily Mail que se acredita que as lampreias marinhas existem há 340 milhões de anos. Apesar da longa idade da espécie, sua vida é curta. “Eles desovam em maio ou junho e morrem logo depois, dias depois”, falou ao Daily Mail.

“Eu vi muitos deles ao longo dos anos e o único mamífero que os come são as lontras e levam apenas alguns centímetros de sua cauda. Essas espécies antigas de peixes sem mandíbula são um sinal de um ecossistema saudável”, escreveu na postagem, junto de um emoji sorridente. Seus seguidores, entretanto, não ficaram tão felizes quanto ele: “Então meus pesadelos estão resolvidos para esta noite”, uma pessoa brincou.

Segundo o Daily Mail, este tipo de peixe é considerado uma iguaria em alguns lugares do mundo, como Portugal. Evans disse ao portal que experimentou a “carne fraca e aquosa” do animal há alguns anos e que está feliz por nunca mais experimentá-la.