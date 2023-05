Moradores de vila austríaca reclamam de fluxo de turistas e chegam a criar barreira ‘antisselfie’

Uma selfie que poderia ter como cenário uma paisagem digna de um cartão-postal, com um imenso lago em meio às montanhas, tem, na verdade, um fundo apenas com um muro. Foi o que aconteceu com turistas de Hallstatt, uma pequena vila na Áustria, que recentemente instalou uma barreira “antisselfie” para evitar o excesso de movimento na região.

Uma cerca de madeira provisória bloqueou parcialmente vista, na comunidade turística de Hallstatt na Áustria. Foto: REINHARD HÖRMANDINGER / APA / AFP

Desde o início da semana, quem foi ao local notou que uma espécie de muro de madeira havia sido colocada para esconder a vista. A medida foi adotada após moradores relatarem estar descontentes com o grande fluxo de visitantes, que rapidamente preenche as poucas ruas do vilarejo que tem menos de mil habitantes.

O local é um dos principais pontos turísticos da Áustria, justamente pela sua beleza natural, combinada com o charme dos chalés do pequeno vilarejo. Mais de um milhão de turistas vão a Hallstatt, que é considerada Patrimônio Mundial da Unesco, e o fluxo aumentou após o local ser associado como uma inspiração para o filme “Frozen”, da Disney.

Local é um dos pontos turísticos mais procurados por viajantes que vão a Áustria, pela beleza natural combinada com o charme da pequena vila (imagem de arquivo/abril de 2020). Foto: LEONHARD FOEGER / REUTERS

Segundo a BBC, a cerca já foi derrubada, mas o prefeito de Hallstatt, Alexander Scheutz, disse à imprensa local que os moradores querem ficar sozinhos e que, mesmo após a retirada da barreira, ainda tem a intenção de colocar uma faixa para lembrar turistas que há pessoas que vivem lá.