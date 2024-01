Morre aos 84 anos o embaixador e ex-ministro Samuel Pinheiro Guimarães

Morreu em Brasília nesta segunda-feira, 29, o embaixador e ex-ministro Samuel Pinheiro Guimarães, aos 84 anos. Guimarães foi secretário-geral do Itamaraty de janeiro de 2003 a outubro de 2009, durante os dois primeiros mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A causa da morte não foi divulgada.

Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil (atual UFRJ), Guimarães Neto ingressou no Itamaray em 1963. Teve passagem pelo Departamento Econômico da pasta e pela direção do Instituto de Pesquisas em Relações Internacionais (IPRI), bem como, durante a gestão de Celso Amorim, a vice-presidência da Embrafilme — cargo o qual deixou após a crise com filme Pra Frente, Brasil, que criticava a tortura de presos políticos no Brasil durante a ditadura militar.

Guimarães ainda ocupou também, a partir do final de 2009, o cargo de Ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE) e, entre 2011 e 2012, a função de Alto Representante Geral do Mercosul. Seu trabalho foi reconhecido pelo projeto do Mercosul e pela defesa da importância estratégica da relação com a Argentina.

Lula expressou sentimento aos familiares e amigos de Guimarães nas redes sociais, descrevendo-o como “um dos mais importantes diplomatas da sua geração”. “Ao longo da vida defendeu o desenvolvimento, a democracia e as causas populares, resistindo a diversas tentativas de interferência externa no nosso país e atuando para uma política externa ativa e altiva, na promoção dos interesses e da soberania brasileira”, disse o presidente.