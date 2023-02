Morre Fred, a marmota de Quebec, antes de fazer sua previsão do Dia da Marmota no Canadá

TORONTO - “Fred, a marmota”, a versão de Quebec, no Canadá, da tradição dos Estados Unidos que usa esses roedores para prever o fim do inverno no Hemisfério Norte, não conseguiu cumprir sua missão nesta quinta-feira, 2, por ter morrido inesperadamente antes que pudesse fazer sua previsão.

Os organizadores do evento na cidade de Val-d’Espoir, em Quebec, anunciaram a morte inesperada do roedor para a multidão que esperava ansiosamente por “Fred, a marmota” para prever o início do fim do inverno.

Para consternação do público, Roberto Blondin, o mestre de cerimônias, disse que “a única coisa certa na vida é que não há nada certo”. “Este ano é verdade, infelizmente. Anuncio a morte de Fred”, disse Blondin em tom solene.

Nos EUA, a Punxsutawney Phil, marmota da Pensilvânia, previu mais seis semanas de inverno Foto: Barry Reeger/AP - 02/02/2023

Blondin acredita que “Fred, a marmota” morreu em dezembro, quando tinha nove anos e estava hibernando. Quando tentou acordar a marmota na noite de quarta-feira, em preparação para o rito de hoje, descobriu que o roedor havia morrido.

Substituindo “Fred, a marmota”, uma criança da plateia, com uma marmota de pelúcia nas mãos, se encarregou de prever o fim do inverno. O resultado: mais seis semanas de frio.

Os organizadores já indicaram que, em 2024, o responsável por fazer a previsão será “Fred Junior, a marmota”.

Duas outras marmotas no Canadá, Wiarton Willie, em Ontário, e Shubenacadie Sam, na Nova Escócia, sobreviveram à hibernação e anunciaram suas previsões meteorológicas nesta quinta-feira.

O prefeito de South Bruce Peninsula, em Ontário, Garry Michi, observa marmota na versão canadense do evento americano; marmota de Quebec morreu antes de fazer previsão Foto: Doug Ball /The Canadian Press via AP - 02/02/2023





Nos EUA, a famosa marmota da cidade de Punxsutawney, Pensilvânia, emergiu nesta quinta-feira para anunciar mais seis semanas de inverno para a frustração daqueles que anseiam pelo início da primavera.

Mais de 5 mil pessoas ficaram acordadas durante a noite fria esperando que Phil emergisse de seu covil de inverno no Dia da Marmota, que se tornou um evento obrigatório no calendário de feriados dos Estados Unidos e Canadá./EFE e AFP