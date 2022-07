Morre Ivana Trump, primeira mulher do ex-presidente americano Donald Trump, aos 73 anos

NOVA YORK - Ivana Trump, a primeira esposa de Donald Trump e mãe dos três filhos mais velhos do ex-presidente, morreu nesta quinta-feira, 14, aos 73 anos em Nova York. A informação foi anunciada pela família da empresária e pelo próprio Trump na sua plataforma de rede social.

Ela foi encontrada em casa, em Manhattan. A causa da morte é investigada. “Ela era uma mulher maravilhosa, linda e incrível, que levou uma vida ótima e inspiradora”, escreveu Trump.

Ivana e Donald se casaram em 1977 e tiveram três filhos: Donald Jr, Ivanka e Eric. “Ela estava tão orgulhosa deles, como todos nós estávamos tão orgulhosos dela”, escreveu o ex-presidente. “Descanse em paz, Ivana!”

A polícia investiga a possibilidade de Ivana ter caído da escada de sua casa, o que configuraria uma morte acidental. Ela foi encontrada inconsciente perto do local.

Ivana Trump em seu escritório em Manhattan, em imagem do dia 20 de julho de 1983. Ex-esposa de Donald Trump, ela foi uma das mulheres mais influentes da elite nova-iorquina na década de 80 Foto: Don Hogan Charles/The New York Times

Ivana nasceu na antiga Tchecoslováquia em 1949, na cidade de Gottwaldov, hoje chamada Zlín. Antes de se mudar para os Estados Unidos, ela foi esquiadora e integrou a equipe nacional júnior de esqui. Nos EUA, trabalhou como empresária, modelo e escritora. Quando se casou com Trump, o casal se estabeleceu como um dos mais poderosos de Nova York na década de 1980.

Neste período, Ivana atraiu quase tanta atenção midiática quanto o marido. No obituário publicado nesta quinta-feira, o New York Times destaca que o casal ajudou a definir a década como uma era americana de glamour e excessos entre a elite – imagem que Trump utilizou para se consolidar como uma personalidade televisiva até 2016, quando decidiu concorrer à presidência dos EUA.

Tão ambiciosa quanto Donald, Ivana se gabava que a família Trump seria como os Rockefellers no futuro: uma família entre as mais ricas, poderosas e influentes nos Estados Unidos. Enquanto seu marido era impetuoso e grosseiro parte das vezes, Ivana apareceu para a elite de Nova York como uma mulher charmosa e sofisticada, abrindo portas para círculos sociais que Trump tinha dificuldades de transitar.

Imagem de 7 de setembro de 1997 mostra Donald e Ivana Trump, já sua ex-esposa, durante a final do US Open. Casal se separou em 1992, em parte por causa de um affair de Donald Foto: Mike Blake/Reuters

Como empresária, ela também foi determinante para o sucesso do império imobiliário da família Trump. Ivana foi descrita muitas vezes como obcecada por detalhes e viciada em trabalho, e assinou ao lado do marido vários dos primeiros projetos da Trump Organization, como a Trump Tower, em Manhattan, e o cassino Trump Taj Mahal, em Atlantic City.

Ela era a vice-presidente de design de interiores da Trump Organization e administrava uma das propriedades mais premiadas, o Plaza Hotel, enquanto criava os três filhos do casal.

O divórcio do casal em 1990 foi impulsionado em parte pelo caso de Trump com Marla Maples, com quem ele se casou mais tarde, e acabou explorado por tablóides durante semanas. Em um depoimento, Ivana acusou Trump de estuprá-la, mas mais tarde voltou atrás e afirmou que não quis dizer a palavra de forma literal.

Em uma declaração da família postada no Facebook, os filhos escreveram: “Nossa mãe era uma mulher incrível – uma força nos negócios, uma atleta de classe mundial, uma beleza radiante e mãe e amiga carinhosa. “ /ASSOCIATED PRESS E NEW YORK TIMES