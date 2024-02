Nos próximos dias, o Ministério Público chileno deve entrar em contato por meio de carta com a empresa fabricante do helicóptero, Robinson Helicopter Company, dos Estados Unidos, e com as organizações meteorológicas. A investigação deve levar meses, avisou o MP.

O ex-presidente era piloto experiente e voltava de um almoço na casa de um amigo, o empresário José Cox, quando sofreu o acidente de helicóptero na última terça-feira, 6.