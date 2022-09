Morte de Elizabeth II provoca luto e críticas à monarquia no Reino Unido e na Commonwealth

Ela teve o reinado mais longo de qualquer realeza na história britânica, mais de 70 anos, e a maioria da população mundial agora viva não conheceu outro monarca britânico além da rainha Elizabeth II. Assim, a reação à sua morte foi global e pessoal

Muitas vezes, com a morte de uma figura proeminente, o mundo pode suspirar e seguir em frente rapidamente. Mas a reação à morte de Elizabeth II foi diferente, mais sincera e, às vezes, intensa – incluindo cepas antimonarquistas contundentes que perfuraram o luto das mídias sociais e nos noticiários em todo o mundo.

“Sinto que não estávamos preparados para isso porque todos diziam que ela sobreviveria a todos nós”, disse William Sawtell, 28, estudante de produção musical na Inglaterra. “Você vê o rosto dela em todos os lugares. Ela está no bolso de todos, e agora teremos reis por gerações e gerações.”

Imagem do memorial em homenagem à rainha Elizabeth II em Nova York nesta sexta-feira, 9. Morte da rainha repercutiu em todo o mundo e seu legado na história divide opiniões Foto: Andrea Renault / AFP

Muitas das reações oficiais dos líderes são lidas como sentimentos fabricados, preparados há muito tempo e depois retocados. Mas alguns pareciam genuínos, como se uma constante essencial à vida tivesse desaparecido de repente.

Emmanuel Macron, presidente da França, disse que a rainha incorporou a “continuidade e a unidade” da nação britânica por mais de 70 anos. “Lembro-me dela como uma amiga da França, uma rainha de bom coração que deixou uma impressão duradoura em seu país e em seu século”, escreveu ele no Twitter.

William Ruto, presidente eleito do Quênia, também disse: “Sentiremos falta dos laços cordiais que ela desfrutou com o Quênia e que suas memórias continuem a nos inspirar”. Ele descreveu sua liderança na Commonwealth – territórios outrora governados pelo Império Britânico – como “admirável”, mesmo que tenha diminuído em tamanho e importância.

Mas o partido político sul-africano, Economic Freedom Fighters, disse em um comunicado que não lamentaria a morte da rainha porque “para nós, sua morte é um lembrete de um período muito trágico neste país e na história da África”. Durante seu longo reinado, acrescentou, “ela nunca reconheceu as atrocidades que sua família infligiu aos nativos que o Reino Unido invadiu em todo o mundo”.

Elizabeth era uma presença constante na vida de milhões de pessoas muito além do Reino Unido, um modelo de discrição e serviço. Ela subiu ao trono aos 25 anos, logo após a 2ª Guerra Mundial, e morreu quando a Europa está mais uma vez enfrentando guerra e agressão.

O historiador David Cannadine disse uma vez que o legado da rainha Elizabeth II apresentaria tanto transição quanto declínio – a mudança da sociedade britânica para “uma sociedade muito mais fluida, multicultural e mais secular” e “a redução do Império Britânico para a Comunidade Britânica, o downsizing da Grã-Bretanha como uma grande potência”.

De muitas maneiras, os problemas de sua família – como os escândalos em torno de seu filho, o príncipe Andrew, e a ruptura pública da família real com seu neto Harry e sua esposa, Meghan – a aproximaram de seu povo. Ela era reverenciada como um símbolo de unidade nacional nos bons e maus momentos, e as pessoas ao redor do mundo seguiam a vida, os amores, os divórcios e as dificuldades de sua grande família como se fossem deles.

Durante seu reinado, a rainha Elizabeth II conheceu quase tantos presidentes americanos quanto primeiros-ministros britânicos. E ela mostrou graça a eles, embora Charles tenha esnobado o ex-presidente Donald Trump ao se recusar a encontrá-lo quando o líder americano visitou ao país em 2018.

A morte da rainha provocou emoções conflitantes no Caribe, região política e cultural moldada pelo Império Britânico.

Imagem postada no Twitter para anunciar a morte da rainha Elizabeth II nesta quinta-feira, 8

Dos 15 estados soberanos que a reconheceram como chefe de Estado no momento de sua morte, mais da metade eram antigas possessões britânicas ou ligadas ao Caribe. O primeiro-ministro Andrew Holness, da Jamaica, juntou-se aos líderes globais para expressar condolências à família real. Essa mensagem de apoio foi repetida por alguns moradores mais velhos que viam Elizabeth como um elo com o mundo mais amplo.

“Ela encorajou nosso povo a fazer melhor, a se concentrar, a olhar para o futuro e construir uma nação poderosa e bem-sucedida com sua ajuda e orientação”, disse Edgar August, 57, motorista de táxi de Belize, que faz parte da CARICOM, o equivalente caribenho da União Europeia, mas na América Central.

Mas para outros, a morte da rainha reavivou memórias do passado colonial da região e do papel da monarquia no tráfico de escravos.

“Crescendo, ela era uma figura de proa onipresente que passou a representar ações feitas em nome do império e da expansão, independentemente do custo”, disse Justin Knowles, 30, gerente de dados de New Providence, nas Bahamas. “Espero que aqueles de nós que experimentaram o outro lado de ‘Rule, Britannia’ usem este momento para finalmente se curar e continuar a se mover em direção à autodeterminação.”

Para alguns britânicos – aqueles atingidos pelo alto custo de vida e custos de energia disparados, e outros com visões mais conflitantes sobre a monarquia – as notícias da morte da rainha também abriram uma divisão tensa.

“A realeza parece ser adorada por muitos, e em momentos como este eu acho um pouco frustrante quando tantos estão sofrendo e os que estão no poder não parecem se importar com isso”, disse Mo Varley, professor em Sheffield, na Inglaterra. E acrescentou: “Eu não acho que você possa ter uma família bancada pelo estado livre de escrutínio”.

Em uma loja de doces no leste de Londres, os clientes se juntaram ao proprietário, Ahmed Arif, em frente a uma enorme tela de TV sintonizada na BBC. “Vou sentir falta dela”, disse Arif, que é britânico e de origem bengali. “Ela parecia minha avó.”

Quando um cliente indiano apareceu para dizer que os monarcas britânicos haviam desencadeado o caos em seu país, um debate eclodiu.

Arif disse que enquanto alguns de seus ancestrais fizeram coisas ruins no exterior, a rainha Elizabeth não o fez.

Julie Begum, também de herança britânica e de Bangladesh, disse que a rainha “se beneficiou de privilégios históricos como o império, mas não haverá outro monarca que tenha o mesmo respeito que ela”. Ela então acrescentou: “Eles deveriam parar com isso agora; deveríamos ser uma República”. Apesar das divisões, os sentimentos avassaladores eram de tristeza e perda.

Poucas das declarações oficiais, no entanto, poderiam corresponder à sinceridade dos britânicos comuns.

Rita Grant, 64, funcionária de um centro infantil em Londres, disse que, mesmo com a situação difícil pela qual o Reino Unido estava passando, ela acreditava que a rainha era o único elemento que mantinha o país à tona. “Ela é a cola que mantém tudo junto”, disse ela. “Sem ela, estaremos perdidos.”

Matthew Goodwin, um cientista político britânico, disse: “Para muitos de nós, 70 anos depois, Sua Majestade também representou um elo vivo com as gerações passadas – com nossos pais, nossos avós, com todos aqueles que vieram antes, com os mitos e memórias. da nossa comunidade nacional”. “Sentimos tanta perda porque Sua Majestade éramos nós”, disse ele.