Opções de Biden para retaliar mortes de soldados americanos são arriscadas; entenda

Antes mesmo do ataque com drone que matou três membros do serviço militar dos EUA na Jordânia no domingo, a administração Biden estava planejando um momento exatamente como este, debatendo como poderia retaliar de maneiras que deteriam as forças proxy do Irã e enviariam uma mensagem que Teerã não perderia.

O presidente dos EUA, Joe Biden, em 27 de janeiro de 2024. Foto: Kenny Holston / NYT

O Biden poderia decidir mirar nos fornecedores iranianos de drones e mísseis, talvez até dentro do território iraniano, o que representa um risco muito maior. Seus primeiros alvos poderiam muito bem ser membros da Guarda Revolucionária Islâmica, muitos dos quais estão baseados na Síria e no Iraque. Dependendo de como esses ataques são conduzidos, poderia abrir outra frente na guerra, com um adversário muito mais poderoso, e provocar Teerã a acelerar seu programa nuclear.

Em suma, isso forçaria o Biden a fazer tudo o que tem tentado evitar até agora.

Há opções intermediárias, dizem os funcionários, e os ataques poderiam ser combinados com mensagens de canal secundário para os iranianos de que eles deveriam absorver o golpe e não escalá-lo. Esse tipo de sinalização foi bem-sucedido antes, inclusive após o assassinato ordenado pelos americanos de Qassim Suleimani, o chefe de sua poderosa Força Quds, em 2020. Naquela época, assim como agora, havia temores de uma guerra total no Oriente Médio que colocaria os Estados Unidos e seus aliados contra o Irã e suas procurações. Ambos os lados recuaram.

Mas o caldeirão de pressões políticas, cálculos militares e fragilidade regional é bastante diferente hoje do que há quatro anos, embora haja evidências de que o Irã também não queira se envolver diretamente em guerra, especialmente quando sua própria economia está fraca.

“Não há escolhas boas, mas as mortes e ferimentos de tantos soldados e SEALs dos EUA exigem uma resposta forte”, disse James G. Stavridis, o almirante aposentado da Marinha que agora trabalha para o Carlyle Group, uma empresa de investimentos globais.

“Uma campanha aérea multiday contra todas as procurações, combinada com um ‘aviso de última chance’ ao Irã, é justificada”, disse ele. “O Pentágono deveria estar criando opções que vão diretamente contra as instalações de produção de armas iranianas, ativos navais e sistemas de inteligência no caso de os mulás quererem outra rodada. Um forte ataque cibernético ofensivo seria outra opção viável, sozinho ou em conjunto com ataques cinéticos.”

Porque o Irã tem sido um adversário por tanto tempo, ao longo de oito presidências, não há escassez de tais opções. Os Estados Unidos identificaram as principais fábricas de drones e seus fornecedores no exterior, que estão alimentando os ataques russos na Ucrânia e fornecendo ao Hezbollah, aos houthis e a outros grupos proxy. (Ainda não está claro se o drone, ou drones, que matou os americanos na Jordânia no domingo eram de fabricação iraniana, mas essa era a suposição de trabalho de autoridades americanas.)

Um funeral para membros da Guarda Revolucionária Islâmica que foram mortos em um ataque aéreo na Síria, em Teerã, Irã, na segunda-feira, 22 de janeiro de 2024. Foto: Arash Khamooshi / NYT

As forças americanas mapearam ataques a sites de mísseis iranianos e bases aéreas no caso de um conflito entre Irã e Israel. Havia até mesmo uma opção detalhada de ataque cibernético contra o Irã, chamada “Nitro Zeus”, para desativar as defesas aéreas do Irã, sistemas de comunicação e partes cruciais de sua rede elétrica. Esse plano foi arquivado em 2015 depois que o Irã e outras seis nações assinaram um acordo nuclear. Israel praticou conspicuamente corridas de bombardeio, simulando ataques ao local de enriquecimento nuclear de Natanz e seu local alternativo profundo no subsolo, chamado Fordow.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Mas ninguém acionou esses planos por um motivo: nem Washington nem Teerã viam uma maneira de sair do ciclo de ataques e contra-ataques assim que um conflito total começasse. E embora os funcionários americanos estivessem certos de que os Estados Unidos acabariam prevalecendo, o potencial de danos causados aos aliados americanos, especialmente Israel, parecia difícil de imaginar. Nem mesmo o presidente Donald J. Trump avançou com um ataque planejado. Nenhuma dessas considerações foi refletida nas postagens em redes sociais e nos comunicados à imprensa emitidos no domingo por republicanos que criticaram as respostas do Biden até agora como muito calculadas. O líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, do Kentucky, pediu por “custos incapacitantes” para o Irã, “não apenas para os proxies terroristas de primeira linha, mas para seus patrocinadores iranianos que usam o sangue americano como um distintivo de honra”. O senador John Cornyn, republicano do Texas, exigiu ataques ao Corpo de Guardas Revolucionários Islâmicos do Irã, sua elite militar - e os guardiões do programa nuclear. “Hora de matar outro general iraniano, talvez?”, escreveu o representante Daniel Crenshaw, também do Texas, nas redes sociais no domingo, lembrando o ataque a Suleimani. “Isso pode enviar a mensagem certa.” Crenshaw é um veterano do Iraque e do Afeganistão, onde perdeu um olho em uma explosão.

Tais chamados têm um apelo político inegável, especialmente no início de um ano eleitoral, e ninguém foi mais vocal do que o rump - que não mencionou suas próprias dúvidas sobre matar iranianos e intensificar um conflito quando estava no cargo. Mesmo os próprios assessores do Biden reconhecem que seja o que for que tenham estado fazendo até agora para “restaurar a dissuasão”, para usar a frase militar sobre seu esforço, falhou no objetivo.

Mas ainda não está claro quem, exatamente, o Biden pretende dissuadir. Oficiais de inteligência americanos dizem que, embora o Irã forneça armas, financiamento e às vezes inteligência para seus grupos proxy, não há evidências de que ele dê as cartas - o que significa que pode não ter sabido antecipadamente sobre o ataque na Jordânia.

As milícias apoiadas pelo Irã que se autodenominam o Eixo de Resistência reivindicaram a responsabilidade pelo ataque ao posto avançado na Jordânia, dizendo que era uma “continuação de nossa abordagem de resistência às forças de ocupação americanas no Iraque e na região”.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Nasser Kanaani, disse em uma coletiva de imprensa em Teerã na segunda-feira que as milícias “não recebem ordens” do Irã e agem de forma independente. É um argumento conveniente, que preserva algum senso de negação para Teerã.

Presidente americano Joe Biden em Washington. Foto: Kent Nishimura / The Washington Post

Mas a rapidez com que o Irã tentou se distanciar do ataque, em vez de abraçá-lo, sublinhou que a desvantagem de usar proxies é a mesma que a vantagem: Teerã será responsabilizado por tudo o que as milícias fizerem, mesmo atos que os iranianos consideram provocativos demais.

“Este é o risco inerente na estratégia de guerra por procuração do Irã”, disse Ray Takeyh, especialista em Irã do Conselho de Relações Exteriores. “Tem sido brilhantemente bem-sucedido, mas apenas se a retaliação se concentrar nos proxies e não no próprio território do Irã. Agora há um risco real de as coisas saírem ainda mais de controle na região.”

O Biden está ficando sem opções intermediárias. As sanções foram esgotadas; mal há um setor da economia iraniana que os Estados Unidos e a Europa já não estejam punindo, e a China continua a comprar petróleo iraniano. Ele poderia aprovar “pacotes de ataques” contra uma variedade de proxies, mas isso fortaleceria alguns deles e daria a alguns deles o status que desejam como inimigos legítimos dos Estados Unidos.

E, seguindo a sugestão do almirante Stavridis, ele poderia buscar ciberataques, formas mais furtivas e negáveis de fazer um ponto. Mas a lição da última década de ciberconflito com o Irã - em ambas as direções - é que parece mais fácil nos filmes do que na realidade. Obter acesso a redes críticas é difícil, e ter um impacto duradouro é ainda mais difícil. O mais famoso ciberataque americano-israelense ao Irã, direcionado aos seus centrífugas nucleares há 15 anos, retardou o programa nuclear por um ano ou dois, mas não o colocou fora de operação.

E esse é o desafio do Biden agora: no meio de uma eleição, com duas guerras em curso, ele precisa acabar com o patrocínio do Irã a ataques contra americanos - sem começar outra guerra.