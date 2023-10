Número de mortes por enchente na Índia sobe para 47

Sikkit, Índia - As equipes de resgate encontraram mais corpos durante a madrugada enquanto escavavam detritos lamacentos e água gelada em busca de sobreviventes, depois que um lago glacial rompeu uma barragem no nordeste da Índia, na cordilheira do Himalaia, destruindo casas e pontes e forçando milhares de pessoas a fugir.

De acordo com o relato das autoridades, centenas de equipes de resgate recuperaram mais seis corpos na manhã deste sábado, 7, elevando o número de mortos para 47. Pelo menos 150 pessoas ainda estão desaparecidas.

A enchente começou pouco depois da meia-noite de quarta-feira, 04/10, quando as águas de um lago glacial transbordaram, rompendo a maior barragem hidrelétrica do Estado de Sikkim. As águas geladas então caíram em cascata pelas cidades no vale abaixo, onde mataram dezenas de pessoas e levaram alguns corpos a quilômetros de distância.

O mau tempo tornou os esforços de resgate mais desafiadores. A polícia disse que quase 4 mil turistas ficaram retidos em dois locais, Lachung e Lachen, no norte do Estado, onde o acesso foi severamente restringido porque as inundações destruíram estradas.

Enchentes causam morte e destruição no nordeste da Índia Foto: Pankaj Dhungel / AFP

Cerca de 3,9 mil pessoas estavam atualmente em 26 locais de socorro organizados pelo Estado, disse o ministro-chefe, Prem Singh Tamang, no sábado. Ele acrescentou que sete dos 22 soldados do exército indiano desaparecidos morreram.

Não ficou claro o que desencadeou a inundação no Estado montanhoso de Sikkim, a última a atingir o nordeste da Índia num ano de chuvas de monções incrivelmente fortes. Quase 50 pessoas morreram em inundações repentinas e deslizamentos de terra em agosto no Estado vizinho de Himachal Pradesh. Em julho, chuvas recordes mataram mais de 100 pessoas em duas semanas no norte da Índia.

Especialistas apontaram chuvas intensas e um terremoto de magnitude 6,2 que atingiu o vizinho Nepal na tarde de terça-feira, 03/10, como possíveis contribuintes.

Mas a catástrofe também sublinha um dilema climático que opõe ativistas ambientais locais, que consideram que as barragens no Himalaia são demasiado perigosas, contra as autoridades que buscam uma agenda nacional de energia verde.

O projeto e a localização da barragem Teesta 3, com 6 anos de idade, a maior do estado de Sikkim, foram controversos desde o início. Um relatório de 2019 publicado pela Autoridade de Gestão de Desastres do Estado de Sikkim identificou o Lago Lhonak como “altamente vulnerável” a inundações que poderiam romper barragens e causar grandes danos a vidas e propriedades.

Enchente deixou milhares de desabrigados; ainda há pelo menos 150 desaparecidos Foto: Anupam Nath/AP

Apesar dos riscos para as barragens devido à frequência crescente de condições meteorológicas extremas, o governo federal indiano pretende aumentar a produção das barragens hidrelétricas da Índia em 50%, para 70 mil megawatts, até 2030.

Desastres causados por deslizamentos de terra e inundações são comuns na região do Himalaia, na Índia, durante a estação das monções de junho a setembro. Os cientistas dizem que estes fenômenos se tornarão mais frequentes conforme o aquecimento global contribui para o derretimento das geleiras locais.

Os glaciares do Himalaia poderão perder 80% do seu volume se o aquecimento global não for controlado, de acordo com um relatório do International Center for Integrated Mountain Development (Centro Internacional para o Desenvolvimento Integrado de Montanhas, em tradução livre).

Em fevereiro de 2021, inundações repentinas mataram quase 200 pessoas e destruíram casas no estado de Uttarakhand, no norte da Índia. / AP