Mortes nos EUA já chegam a 70 após mais de uma semana de tempestades e frio extremo

THE NEW YORK TIMES - Pelo menos 70 pessoas nos Estados Unidos morreram de causas relacionadas ao clima após mais de uma semana de tempestades de inverno e temperaturas extremamente baixas, de acordo com relatórios de autoridades estaduais, departamentos de polícia, médicos legistas e agências de notícias.

PUBLICIDADE É provável que o número aumente à medida que as autoridades se esforçam para avaliar o número de mortes causadas pelo frio intenso, estradas congeladas e ventos fortes, especialmente em partes do país que não estão acostumadas a longos períodos de congelamento. Na segunda-feira, no Tennessee, um homem morreu após cair de uma claraboia enquanto limpava a neve do telhado de uma empresa. Na terça-feira, na Pensilvânia, cinco mulheres da mesma família morreram em uma colisão com um trator-reboque, momentos após terem se reunido no acostamento de uma rodovia coberta de neve após um acidente separado. E, na quarta-feira, no Oregon, um galho de árvore, enfraquecido pelo vento e pelo gelo, derrubou uma linha de energia elétrica que matou dois adultos e um adolescente.

Congelamento pode ser interrompido nos EUA a partir de segunda-feira Foto: Jamie Kenworthy/AP

O Tennessee sofreu um número particularmente alto de fatalidades. Pelo menos 25 pessoas parecem ter morrido de causas relacionadas ao clima, incluindo hipotermia, quedas e acidentes de trânsito, segundo as autoridades de saúde do Estado. No Oregon, pelo menos 11 pessoas morreram de causas relacionadas ao clima, incluindo as três mortas pela linha de energia. Ambos os Estados declararam estado de emergência na semana passada, assim como Kentucky, onde pelo menos cinco pessoas morreram durante a onda de frio.

“Todos, por favor, reservem um tempo hoje para verificar como estão seus familiares, amigos e colegas de trabalho e garantir que eles tenham o que precisam para se manterem seguros e aquecidos”, disse o governador Andy Beshear, do Kentucky, em um comunicado na sexta-feira.

Os acidentes de trânsito — geralmente causados por carros que saem do controle em estradas com gelo e neve — estão entre as causas mais comuns de morte durante as ondas de frio. A hipotermia é outra ameaça, especialmente para pessoas que não têm acesso a abrigo ou aquecimento. E linhas elétricas caídas podem aumentar o risco de incêndio ou eletrocussão.

No entanto, é difícil contabilizar as mortes causadas pelo frio. As causas de morte variam muito e pode levar tempo para as autoridades identificarem as circunstâncias exatas de um acidente de trânsito, um ataque cardíaco ou uma queda.

Publicidade

“É muito difícil compilar esse tipo de informação porque há muita ambiguidade”, disse Alan W. Black, especialista em clima e condições meteorológicas extremas da Southern Illinois University Edwardsville.

“Ainda há muita pesquisa a ser feita para entender o impacto exato do clima de inverno nos EUA”, acrescentou ele, “e acho que é um tópico extremamente importante a ser explorado, pois simplesmente não sabemos o impacto”.

O clima em todo o país permaneceu frio no domingo, com Nashville atingindo uma mínima de 3 graus. Chicago e Milwaukee registraram temperaturas na casa dos dez graus.

Mas o congelamento pode ser interrompido a partir de segunda-feira. Espera-se que as temperaturas aumentem em todo o país, atingindo níveis acima da média em muitos lugares, disse Bob Oravec, um dos principais analistas do Serviço Nacional de Meteorologia em Maryland.

PUBLICIDADE Em vez de frio e neve, muitas áreas poderão receber chuvas fortes, incluindo o leste do Texas e o baixo Vale do Mississippi, que inclui Louisiana, Arkansas e Tennessee. A Costa Oeste também terá condições climáticas úmidas. A Califórnia está esperando chuvas fortes e neve em Sierra Nevadas. As pessoas tendem a subestimar os riscos de temperaturas extremas, disse James Marshall Shepherd, especialista em tempo e clima da Universidade da Geórgia. Mas ondas de frio como a que varreu o país este mês são geralmente mais mortais do que furacões, tornados e outros eventos climáticos comparativamente dramáticos. As pessoas do Sul podem ser especialmente vulneráveis a condições climáticas extremas, disse Shepherd — especialmente em áreas de baixa renda, densamente povoadas ou não acostumadas ao frio.

Publicidade

Durante as ondas de calor do verão, que se tornaram mais quentes do que costumavam ser, muitas pessoas no Sul se sentem pelo menos um pouco aclimatadas, disse Shepherd. Mas a infraestrutura com décadas de idade, comum nos Estados do sul, geralmente não é adequada para o tipo de clima gelado que a maior parte da região enfrentou na semana passada. Ele acrescentou que muitos residentes podem não ter os recursos necessários — como aquecimento confiável ou roupas quentes — para se manterem seguros.

“Quando todo mundo pega um resfriado”, ele acrescentou, “nós pegamos uma gripe”.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.