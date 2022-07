Mortes no 4 de Julho: autor do massacre nos EUA responderá a mais de 100 acusações

WASHINGTON - O homem acusado de abrir fogo em um desfile do 4 de Julho no subúrbio de Chicago, no Estado americano de Illinois, foi indiciado por um grande júri por 117 acusações, incluindo assassinato em primeiro grau, segundo um comunicado oficial.

Robert Crimo III, um jovem com histórico de doença mental, matou sete pessoas e feriu dezenas. O ataque foi o mais recente de uma onda de violência armada que assola os Estados Unidos.

Crimo, que estava disfarçado de mulher durante o ataque, foi preso várias horas depois. Mais tarde, ele confessou o crime e disse que planejava outra ação parecida em Wisconsin.

Uma imagem estática de câmeras de vigilância mostra Robert Crimo vestido com roupas femininas no dia do ataque

Os promotores já haviam apresentado sete acusações de assassinato contra Crimo. Depois, anunciaram a decisão do grande júri de indiciá-lo por 117 acusações criminais.

“Nossa investigação continua e nossos especialistas em vítimas estão trabalhando para apoiar todos os afetados por este crime”, informou o procurador de Estado do Condado Lake, Eric Rinehart, em comunicado.

Crimo deve comparecer ao tribunal na próxima semana, quando as acusações serão lidas oficialmente para ele.

Sob a lei de Illinois, os promotores podem pedir a um grande júri para determinar se há uma causa provável para prosseguir com o julgamento. Os procedimentos do grande júri não são abertos ao público e os advogados de defesa não podem interrogar testemunhas.

As múltiplas acusações de assassinato em primeiro grau alegam que Crimo pretendia matar, causou a morte ou grande lesão corporal e agiu com forte probabilidade de causar a morte ou grande lesão corporal às sete pessoas que morreram.

Visitantes prestam homenagem em memorial aos mortos no ataque do 4 de Julho em Highland Park Foto: Nam Y. Huh/AP

Os promotores disseram na quarta-feira que as 48 acusações de tentativa de homicídio e 48 acusações de agressão agravada com arma de fogo representam “cada vítima que foi atingida por uma bala, fragmento de bala ou estilhaço”.

As autoridades disseram que a faixa etária dos feridos varia de 8 a 80 anos, incluindo um menino de 8 anos que ficou paralisado da cintura para baixo quando o tiro acertou sua coluna.

O ataque no Dia da Independência foi o último massacre de armas em grande escala registrado nos Estados Unidos, onde quase 40 mil mortes por armas de fogo ocorrem a cada ano, de acordo com o Gun Violence Archive.

O caso acendeu ainda mais um tenso debate nacional sobre o controle de armas e levantou questões sobre como alguém com histórico de problemas de saúde mental e comportamento ameaçador poderia comprar uma arma legalmente./AFP e AP