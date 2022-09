Mortos em conflito entre Tajiquistão e Quirguistão elevam tensão nas ex-repúblicas soviéticas

Pelo menos 24 pessoas morreram em confrontos ocorridos na fronteira entre o Quirguistão e Tajiquistão, na Ásia Central, nesta sexta-feira, 16, segundo o Ministério de Saúde do Quirguistão. As tensões na região são constantes desde o fim da União Soviética, na qual as duas repúblicas faziam parte, mas escalou no início desta sexta. Horas depois, durante a manhã (horário de Brasília), um cessar-fogo foi anunciado.

Segundo o Quirguistão, mais de 80 pessoas ficaram feridas durante os confrontos. Não se sabe ainda quantas das vítimas eram militares.

As autoridades dos países se acusam mutuamente de terem iniciado os conflitos, que aconteceram na cidade de Batken, área disputada por ambos os países, no sudoeste do Quirguistão. No ano passado, hostilidades semelhantes na mesma área quase levaram os países à guerra.

Imagem capturada de um vídeo mostra o que seria um confronto entre militares do Quirguistão e do Tajiquistão próximo à fronteira entre os dois países Foto: Serviço de Fronteira do Quirguistão / via REUTERS

“A área ao redor do aeroporto de Batken e os arredores da cidade foram atacados por vários sistemas de lançamento de foguetes. A infraestrutura civil na cidade de Batken foi destruída”, disse a guarda de fronteira do Quirguistão em um comunicado nesta sexta-feira.

A agência de notícias Reuters, citando a Interfax, afirmou que mais de 136 mil civis foram retirados da área de conflito desde que eles começaram.

Mesmo depois do cessar-fogo, os relatos do Quirguistão sobre ataques do Tajiquistão continuaram. Em nota, eles afirmam que “repelem” as forças do outro país.

A Rússia expressou “preocupação” com a situação e instou os dois lados a tomar “medidas urgentes” para acabar com a escalada. O cessar-fogo foi acordado entre os presidentes dos dois países, Sadir Khaparov (Quirguistão) e Emomali Rakhmon (Tajiquistão), em uma reunião no Uzbequistão. As forças e os equipamentos militares de ambas as nações serão retirados da linha de contato.

Antes do anúncio do cessar-fogo, o Comitê Estatal de Segurança Nacional do Quirguistão acusou o Tajiquistão de “bombardear o território quirguiz com todo seu arsenal disponível” e de continuar enviando “equipamento pesado”.

Os combates entre os dois países voltam a acontecer no momento em que outras duas ex-repúblicas soviéticas, Armênia e Azerbaijão, também estão em conflito por território, na região de Nagorno-Karabakh. Pelo menos 155 pessoas foram mortas até a quarta-feira, 14, de acordo com os dois países.

A região de Nagorno-Karabakh faz parte do Azerbaijão, mas está sob controle de grupos étnicos armênios apoiados pela Armênia desde 1994. Desde então, conflitos acontecem no local. Depois de um cessar-fogo em 2020, as tensões entre os dois países voltaram a crescer este ano, com bombardeios e tiros causando algumas baixas, mas os confrontos desta semana surpreenderam pelo nível de violência. Foi a primeira vez em 30 anos que o Azerbaijão atacou os sistemas armênios de defesa aérea e artilharia no interior da Armênia. /AFP