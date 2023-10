Número de mortos palestinos na Cisjordânia aumenta e abre outra frente de tensão na guerra

JERUSALÉM - A violência mortal tem aumentado na Cisjordânia enquanto os militares de Israel perseguem terroristas palestinos após o ataque perpetrado pelo Hamas a partir de Gaza, com pelo menos 90 palestinos mortos no território ocupado por Israel nas últimas duas semanas, principalmente em confrontos com tropas israelenses.

A violência ameaça abrir outra frente na guerra que já dura duas semanas e pressiona a Autoridade Palestina, reconhecida internacionalmente, que administra partes da Cisjordânia e é profundamente impopular entre os palestinianos, em grande parte porque coopera com Israel em assuntos de segurança.

Pessoas olham para a destruição deixada por um ataque do exército israelense a um campo de refugiados palestinos, Nur Shams, na Cisjordânia, sexta-feira, 20 de outubro de 2023.(AP Photo/Majdi Mohammed)

A contagem inclui cinco palestinos mortos em incidentes separados no domingo - dois que morreram em um ataque aéreo a uma mesquita no volátil campo de refugiados de Jenin, que Israel disse estar sendo usado por terroristas. Israel realizou um ataque aéreo durante uma batalha em outro campo de refugiados na Cisjordânia na semana passada, no qual 13 palestinos, incluindo cinco menores, e um membro da Polícia de Fronteira paramilitar de Israel foram mortos.

Israel raramente utiliza o poder aéreo na Cisjordânia ocupada, apesar de ter bombardeado Gaza governada pelo Hamas desde que o grupo terrorista invadiu a fronteira em 7 de Outubro.

Mais de 1.400 pessoas foram mortas em Israel desde o início da guerra, a maioria civis mortos no ataque inicial do Hamas. O Ministério da Saúde administrado pelo Hamas em Gaza afirma que mais de 4.300 palestinos foram mortos.

O Ministério da Saúde palestino na Cisjordânia diz que 90 palestinos foram mortos lá desde 7 de outubro, um salto dramático em relação aos 197, segundo uma contagem da Associated Press, desde o início do ano até o ataque do Hamas.

Além dos ataques, palestinos foram mortos em violentos protestos anti-Israel e, em alguns casos, em ataques de colonos judeus.

Israel reprimiu o território imediatamente após o ataque do Hamas, fechando passagens e postos de controle entre cidades palestinas. Israel afirma que as suas forças detiveram mais de 700 suspeitos na Cisjordânia, incluindo 480 membros do Hamas, desde o início das hostilidades.

Manifestantes palestinos entram em confronto com as forças israelenses após uma manifestação em apoio à Faixa de Gaza, na cidade de Nablus, na Cisjordânia, sexta-feira, 13 de outubro de 2023. (AP Photo/Majdi Mohammed)

A retoma dos ataques aéreos por parte de Israel – que numa operação em julho, em Jenin, atingiu um nível de intensidade nunca visto desde a revolta palestina contra Israel há duas décadas – sugere uma mudança nas tácticas militares.

Os militares israelenses descreveram a Mesquita Al-Ansar em Jenin como um complexo pertencente ao grupo terrorista Hamas e à Jihad Islâmica, grupo palestino menor e mais radical. Eles dizem que os terroristas realizaram vários ataques nos últimos meses e planejavam outro ataque iminente.

A intensificação da violência dá sequência a mais de um ano de escalada de ataques e detenções na Cisjordânia e de ataques mortíferos feitos por palestinos contra israelenses.

Israel capturou a Cisjordânia, juntamente com Gaza e Jerusalém Oriental, na guerra de 1967. Os palestinos querem todos os três territórios para um futuro Estado. Mais de 500 mil israelenses vivem em assentamentos em toda a Cisjordânia que a maior parte da comunidade internacional considera ilegais, enquanto os mais de 2,5 milhões de palestinos do território vivem sob o domínio militar de Israel.

Os palestinos consideram os assentamentos o maior obstáculo à resolução do conflito com Israel. As últimas negociações de paz sérias e substantivas fracassaram há cerca de uma década.

A violência dos colonos contra os palestinos também se intensificou desde o ataque do Hamas. Pelo menos cinco palestinos foram mortos por colonos, segundo as autoridades palestinas, e grupos de direitos humanos dizem que os colonos incendiaram carros e atacaram várias pequenas comunidades beduínas, forçando-os a evacuar para outras áreas.

O Consórcio de Proteção da Cisjordânia, uma coligação de organizações não governamentais e países doadores, incluindo a União Europeia, afirma que pelo menos 470 palestinos foram deslocados à força na Cisjordânia devido à violência dos colonos desde 7 de Outubro. Isso se soma aos mais de 1.100 deslocados desde 2022. / AP