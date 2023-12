Um motorista de táxi foi preso na terça-feira, 5, em Tóquio, no Japão, depois de supostamente atropelar e matar um pombo com seu carro. De acordo com o Mainichi Shimbun, um dos maiores jornais do Japão, o taxista de 50 anos, identificado como Atsushi Ozawa, foi detido sob suspeita de violar a Lei de Proteção à Vida Selvagem do país.

O caso ocorreu no dia 13 de novembro, em uma rua do bairro de Shinjuku, em Tóquio. Segundo a imprensa japonesa, o taxista supostamente acelerou repentinamente seu carro depois que o sinal de um semáforo ficou verde, atropelando um bando de pombos e matando um. Não havia passageiros no táxi no momento do ocorrido.

Uma mulher de 50 anos que passava pelo local assistiu à cena e telefonou para a polícia.

Taxista supostamente acelerou repentinamente seu carro depois que o sinal de um semáforo ficou verde, atropelando um bando de pombos e matando um (foto de arquivo). Foto: REUTERS/Toru Hanai

Ozawa admitiu ter atropelado os pássaros e declarou à polícia: “As ruas pertencem aos humanos. Os pombos que devem evitar os carros”.

Segundo a AFP, a polícia de Tóquio pediu a um veterinário que realizasse uma autópsia do pombo e determinou a causa da morte como choque traumático. A polícia classificou o comportamento como “altamente malicioso” para um motorista profissional.