Movimento islâmico conservador na Indonésia usa Instagram para atrair milhões de jovens

PADANG, INDONÉSIA - Um conjunto musical no estilo boy band cantando versos sobre o profeta Maomé com voz aguda. Uma jovem usando véu que cobria o rosto inteiro comoveu-se a ponto de chorar diante da fé dos recém-convertidos. Posteriormente, o público aplaudiu ao ver uma adolescente de 15 anos ser convertida ao Islã diante de seus olhos. Muitos postaram selfies nas redes sociais, deleitando-se ao compartilhar sua fé.

Tudo isso foi parte de um festival anual em Padang, parte de um novo movimento islâmico conservador na Indonésia conhecido como Hijrah, que está atraindo milhões de fieis, muitos deles jovens e atraídos pelos pregadores que são celebridades no Instagram.

Faz anos que o conservadorismo islâmico está em ascensão na Indonésia, mesmo com o governo há muito tentando manter uma sociedade secular, de diversidade religiosa. A presente iteração do movimento Hijrah se distingue pelo uso das redes sociais para divulgar sua palavra, e pelo seu apelo aos jovens. E a sua popularidade está gerando preocupação entre autoridades religiosas e do governo, que temem a possibilidade de erosão de uma forma mais moderada do Islã.

Jovens indonésios durante uma apresentação no HijrahFest, em Padang Foto: Nyimas Laula/The New York Times - 27/1/2023

Kamaruddin Amin, diretor do ministério de assuntos religiosos da Indonésia, disse que seu departamento iniciou uma contra-narrativa para tentar frear o embalo do movimento Hijrah. De acordo com ele, o tipo de conservadorismo proposto “é ruim para o Islã no contexto indonésio”.

Do ponto de vista do governo, por trás do movimento Hijrah “há uma ideologia muito ameaçadora chamada wahhabismo”, uma forma fundamentalista do Islã que teve origem na Arábia Saudita, disse Dadi Darmadi, professor da Universidade Islâmica Syarif Hidayatullah, em Jacarta. Ele descreveu os seguidores do Hijrah como “muçulmanos renascidos”.

Mas Derry Sulaiman, pregador muçulmano que falou durante o festival, disse em uma entrevista que os seguidores eram incompreendidos. “Não falamos de radicalismo”, disse ele. “Não lutamos contra o governo. Viemos apenas ouvir as experiências dos outros e como eles se sentem em relação ao Islã.”

Não há números claros para o número de seguidores do Hijrah — muitas pessoas afirmam sua identificação com o movimento — mas estima-se que sejam pelo menos dezenas de milhões, com base nos seguidores de pregadores populares do Hijrah nas redes sociais.

Política

O movimento está em ascensão enquanto partidos islâmicos da oposição também se tornaram mais estridentes, mobilizando por exemplo centenas de pessoas contra a construção de igrejas cristãs. No ano passado, eles ajudaram a aprovar uma lei proibindo o sexo fora do casamento na Indonésia.

Um levantamento realizado em 2019 com jovens da geração Z e millennials, realizado pela empresa de pesquisas Alvara, de Jacarta, revelou que 60% dos cerca de 1.500 participantes em 34 províncias se identificavam como “puritanos e ultraconservadores”. A soma dos seguidores das contas de 12 dos pregadores do Hijrah de maior destaque na Indonésia mostra que há pelo menos 45,8 milhões de seguidores.

Seguir o Hijrah significa, essencialmente, levar uma vida mais islâmica — o que envolve tudo, do vestuário ao namoro, o que significa que mais mulheres estão usando o hijab ou o niqab, o véu que encobre todo o rosto. Mais homens estão usando barba e adereços religiosos. Os pregadores do movimento rejeitam tudo que pode ser potencialmente Haram, ou proibido pela lei islâmica, como o namoro e, às vezes, a música secular.

Lojista espera por cliente no HijrahFest; fundador descreve festival principalmente como um evento comercial, não religioso Foto: Nyimas Laula/The New York Times - 27/1/2023

Atores e músicos que se identificam como seguidores do Hijrah usaram suas contas nas redes sociais para celebrar publicamente a redescoberta da sua fé. Jovens se tornaram defensores do movimento “Indonésia sem namoro”, que promove casamentos arranjados.

O movimento se encaixa em uma rica cultura religiosa na Indonésia. Mesmo sendo o país muçulmano mais populoso do mundo, há também cinco outras religiões oficiais e mais de 200 extraoficiais. A maioria dos 230 milhões de muçulmanos na Indonésia pratica uma forma do Islã que combina a religião com rituais locais, como visitar os túmulos dos ancestrais.

Nesa Okta Mirza, de 27 anos, que está se preparando para a pós-graduação, disse ter aderido ao movimento Hijrah em 2014. Mas, quando ela começou a usar o hijab, seus pais foram contra, pois ninguém mais na família usa véu na cabeça. Ela se lembra de um parente que a criticou, perguntando, “Você é do Estado Islâmico?’”

Nesa disse que, influenciada por pregadores do Hijrah que são contra o contato entre homens e mulheres fora do casamento, ela parou de aceitar caronas na garupa de motos pilotadas por homens. Disse que também parou de maratonar novelas coreanas porque o hábito afetava suas horas de sono e qualidade de vida, o que também vai contra sua fé, explicou.

Uma jovem convertida, à esquerda, durante o festival do movimento Hijrah em Padang Foto: Nyimas Laula/The New York Times - 27/1/2023

Ainda esse ano, ela planeja enviar o currículo para uma amiga que vai ajudá-la com o “taaruf”, palavra usada para descrever a prática dos casamentos arranjados.

Mas o governo está preocupado com algumas dessas práticas, temendo que elas possam desequilibrar a sociedade plurirreligiosa do país. Kamaruddin, do ministério de assuntos religiosos, disse que seu gabinete incentivou os jovens pregadores muçulmanos a enfatizar que o Islã deve “reconhecer o valor da diversidade”. Ele destacou que alguns seguidores do Hijrah construíram moradias exclusivamente muçulmanas, ou criticaram mulheres por não usarem o hijab.

A ascensão do radicalismo islâmico na Indonésia aumentou a preocupação do governo. Nos anos mais recentes, o regime do presidente Joko Widodo proibiu grupos como o Hizbut Tahrir e a Frente dos Defensores Islâmicos, que pregavam a criação de um califado islâmico na Indonésia.

Ulil Abshar Abdalla, funcionário do alto escalão da organização islâmica Nahdlatul Ulama, a maior da Indonésia, disse que os seguidores do Hijrah “querem que o Islã seja uma entidade fechada, um marco cultural que os separa do restante da sociedade”.

“Eles não têm nossa autorização para falarem em nome do Islã, para serem os únicos representantes do Islã”, disse ele. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL