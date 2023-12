Múcio se reúne com Lula e diz que Brasil não será instrumento de disputa entre Venezuela e Guiana

BRASÍLIA - O ministro da Defesa, José Múcio, se reuniu nesta sexta-feira, 08, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília para discutir a crise entre Venezuela e Guiana sobre o Essequibo. A jornalistas, após o encontro, Múcio disse que o Brasil não será instrumento na disputa entre Caracas e Georgetown.

“Estamos atentos para que não sejamos instrumentos de um incidente diplomático que envolve dois vizinhos”, disse.

O Ministério da Defesa anunciou na semana passada o envio de 20 blindados para a fronteira de Roraima com a Guiana e a Venezuela. O equipamento deverá chegar à região nos próximos dias.

Pressão diplomática

Durante a Cúpula do Mercosul, no Rio, na quinta-feira, Lula disse que acompanha a crise com preocupação. “Uma coisa que nós não queremos aqui na América do Sul é guerra. Nós não precisamos de guerra, não precisamos de conflito”, disse Lula

Ao final do encontro, os países-membros do bloco emitiram um condenado criticando ações ‘unilaterais’ no Essequibo, em uma aparente menção à Venezuela.

A ditadura chavista de Nicolás Maduro organizou no fim de semana um plebiscito para anexar a região, rica em petróleo. Apesar da baixa participação, o ‘sim’ venceu, segundo as autoridades leais ao ditador.

No começo da semana, o líder venezuelano anunciou planos para transformar o Essequibo num Estado e explorar petróleo na região.

Em NY, o Conselho de Segurança da ONU discute hoje a crise do Essequibo./ EFE