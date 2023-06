Mulher é presa nos EUA após atirar em motorista de aplicativo por achar que seria sequestrada

Uma mulher foi presa no Texas, nos Estados Unidos, após atirar em um motorista de aplicativo por acreditar que estava sendo sequestrada e levada para o México. A suspeita, Phoebe Copas, de 48 anos, permanece detida sem direito à fiança, acusada de assassinato de Daniel Piedra Garcia, de 52 anos. O incidente ocorreu no dia 16 de junho, quando Piedra estava conduzindo Copas para um local no extremo sudeste de El Paso.

Segundo as autoridades, Copas, que estava na cidade para visitar o namorado, viu placas de trânsito que indicavam a direção de “Juarez, México”. El Paso está localizada na fronteira entre os EUA e México, em frente a Juarez. Conforme o relato, Copas acreditou estar sendo sequestrada e levada para o México, e decidiu pegar uma arma da bolsa e disparar contra a cabeça de Piedra. O veículo acabou colidindo com as barreiras antes de parar em uma rodovia.

Copas teria feito uma foto de Piedra após o disparo e enviado uma mensagem ao namorado. Foto: Departamento de Polícia de El Paso

No entanto, a polícia informou que a área onde o carro bateu não estava próxima de uma ponte, entrada ou qualquer outra área com acesso direto ao México. Em comunicado à imprensa, as autoridades declararam: “A investigação não sustenta que houve um sequestro ou que Piedra estava desviando do destino de Copas”.

Suspeita permanece presa no Texas

Antes de ligar para a polícia, Copas teria feito uma foto de Piedra após o disparo e enviado uma mensagem ao namorado. Piedra foi hospitalizado por vários dias, mas a família optou pela eutanásia após os médicos afirmarem que ele não se recuperaria.

Inicialmente, Copas havia sido acusada de agressão agravada e estava detida sob fiança de US$ 1,5 milhão. No entanto, após o falecimento de Piedra, a acusação foi atualizada para assassinato. Até o momento, não foi nomeado um advogado para representar Copas, e ela permanece sob custódia das autoridades em El Paso, no Texas.

“Eu gostaria que ela tivesse falado, feito perguntas, não agido por impulso e tomado uma decisão imprudente, porque ela não apenas arruinou nossas vidas, mas também arruinou a vida dela”, disse a sobrinha de Piedra, Didi Lopez, ao El Paso Times. “Só queremos justiça para ele. Isso é tudo o que estamos pedindo”.