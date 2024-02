O resultado foi muito além do esperado. Em vez da explicação genética sobre seu problema de saúde, o teste revelou uma nova árvore genealógica para Victória — precisamente, com mais novo 21 irmãos, além do irmão com quem cresceu.

A americana descobriu que seu pai, na verdade, era o médico Burton Caldwell, um especialista em fertilidade que auxiliou sua mãe a engravidar, com inseminação de esperma doado. O material, porém, era do próprio médico, que o inseminava em suas pacientes, aparentemente sem o seu consentimento, segundo a CNN. Burton Caldwell recusou o pedido de entrevista feito pela emissora.