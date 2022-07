Mulher mais rica da Ásia perde metade da fortuna em crise imobiliária na China

PEQUIM - Yang Huiyan pode dizer que sentiu os efeitos da crise imobiliária que abalou a China em 2021. Segundo informações do Bloomberg Billionaires Index, Yang, que é acionista majoritário da gigante imobiliária chinesa Country Garden e a mulher mais rica da Ásia, perdeu mais da metade de sua fortuna, vendo seu patrimônio derreter de US$ 23,7 bilhões (R$ 124,8 bilhões) antes da crise para US$ 11,3 bilhões (R$ 59,5 bilhões) em um ano.

Yang herdou sua riqueza de seu pai, Yang Guoqiang, fundador da Country Garden. De acordo com a mídia estatal chinesa, Guoqiang transferiu suas ações na empresa para ela em 2005 e, dois anos depois, ela listou o o grupo na bolsa de valores de Hong Kong, o que a tornou a mulher mais rica da Ásia.

No cenário atual, no entanto, ela mal consegue manter o título. Além da crise no setor imobiliário chinês, Yang ainda foi afetada na quarta-feira, 27, quando as ações da Country Garden caíram 15% no mercado de ações de Hong Kong depois que a empresa anunciou que venderia novas ações para gerar renda.

Foto de arquivo mostra a bilionária Yang Huiyan, mulher mais rica da Ásia.

Com o encolhimento do patrimônio, ela viu a magnata da fibra química, Fan Hongwei, encostar na lista das mais ricas, com um patrimônio líquido de US$ 11,2 bilhões (R$ 59 bi).

Autoridades chinesas aplicaram controles em 2020 sobre o superendividamento no setor imobiliário, deixando grandes players como Evergrande e Sunac lutando para pagar seus compromissos à medida que se aproximam da falência.

A Country Garden evitou os maiores problemas que se abateram sobre o setor, mas os investidores ficaram assustados com o anúncio de quarta-feira de que levantaria mais de US$ 343 milhões por meio de uma venda de ações, em parte para cobrir dívidas.

Analistas apontaram que o setor imobiliário da China está em um “ciclo vicioso” que pode afetar ainda mais a confiança do consumidor./ AFP