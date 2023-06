Mulher é condenada a dois anos de prisão por tomar pílula abortiva depois do período permitido

Uma mulher foi condenada na cidade de Stoke-on-Trent, na Inglaterra, nesta segunda-feira, 12, a mais de dois anos de prisão por tomar um remédio abortivo enquanto estava com oito meses de gestação. Carla Foster, a mulher condenada, estava entre a 32ª e a 34ª semana de gravidez quando, em maio de 2020, tentou induzir o aborto com um remédio que deve ser utilizado até a 10ª semana.

A mulher foi condenada a 28 meses de prisão, mas o juiz disse que ela cumpriria metade dessa pena sob custódia. Carla obteve as pílulas durante a pandemia de covid-19, quando as restrições foram afrouxadas para permitir que medicamentos abortivos fossem entregues pelo correio. A mulher mentiu quando disse a um serviço de aconselhamento sobre gravidez que estava grávida de sete semanas e continuou mentindo para outras pessoas, incluindo a polícia, disse o juiz. Seu filho nasceu morto após a ingestão do remédio.

O juiz Edward Pepperall em Stoke-on-Trent Crown Court disse que o caso “trágico” exigia que ele equilibrasse os direitos reprodutivos da mulher com os direitos do feto e disse que a sentença pode impedir outros de exceder o limite de 24 semanas para abortos. Pepperall disse que a mãe, que já tem outros dois filhos, poderia ter evitado a prisão se tivesse se declarado culpada antes e que ele a estava condenando apesar de seu “remorso profundo e genuíno” e do fato de que seus filhos, incluindo um com necessidades especiais, sofreriam sem ela.

“Você está atormentada pela culpa e sofreu de depressão”, disse Pepperall. “Eu também aceito que você teve um apego emocional muito profundo ao seu filho ainda não nascido e que você é atormentada por pesadelos e flashbacks ao ver o rosto de seu filho morto.”

As evidências mostraram que a mulher realizou várias pesquisas na internet para interromper a gravidez, incluindo uma que dizia: “Preciso fazer um aborto, mas já passei das 24 semanas”, escreveu o juiz em sua decisão. “Embora o bebê não tenha nascido, ela estava se aproximando desse estágio de desenvolvimento”, disse o promotor Robert Price. “Pesquisas múltiplas e prolongadas na internet mostraram um nível de planejamento.”

Os defensores do direito ao aborto criticaram a sentença como desnecessariamente dura e pediram o fim da criminalização do ato. “Este caso é uma acusação condenatória da lei do aborto na Inglaterra”, disse Mandu Reid, líder do Partido da Igualdade das Mulheres. “Nada nesta condenação serve ao interesse público ou aos interesses dela e de seus filhos. Também revela a verdade feia e indefensável sobre a criminalização do aborto. A oposição ao aborto nunca foi sobre o que é melhor para crianças ou mulheres”.

Executivos de organizações profissionais que representam obstetras, ginecologistas e parteiras instaram o juiz por escrito a não prender a mulher. Pepperall disse que eles não deveriam ter enviado a carta, dizendo que era tão inapropriado quanto os oponentes do aborto fazendo lobby no tribunal.

Um porta-voz do primeiro-ministro Rishi Sunak disse que criminalizar o aborto era apropriado nas circunstâncias certas. “Nossas leis, tal como estão, equilibram o direito da mulher de ter acesso a abortos legais e seguros com os direitos de uma criança ainda não nascida”, disse o porta-voz Max Blain. “Não tenho conhecimento de nenhum plano para abordar essa abordagem.”/AP