Uma mulher da Nova Zelândia que sentiu dores no abdômen por 18 meses após passar por uma cesariana descobriu que tinha um instrumento cirúrgico do tamanho de um prato dentro de seu abdômen.

A mulher, que sentiu fortes dores após uma cesariana programada no hospital Auckland City, chegou a procurar várias vezes o médico da família, assim como o pronto-socorro do hospital, até que o instrumento foi descoberto em uma tomografia computadorizada abdominal.

Tratava-se de um afastador de feridas Alexis (AWR) – um instrumento tubário macio do tamanho de um prato, usado para manter aberta uma ferida cirúrgica. O item foi removido de seu abdômen em 2021, 18 meses após a cesariana.

De acordo com um relatório do Comissário de Saúde e Deficiência, Morag McDowell, em 2020, a mulher, “de vinte e poucos anos”, foi submetida a uma cesariana programada com 36 semanas de gestação. A cesariana foi planejada devido a preocupações com placenta prévia e placenta acreta.

O relatório concluiu que houve violação do direito de o consumidor ter serviços prestados com cuidado e habilidade razoáveis. “Conforme estabelecido no meu relatório, os cuidados caíram significativamente abaixo do padrão apropriado neste caso e resultaram num período prolongado de angústia para a mulher”, disse McDowell. “Sistemas deveriam estar em vigor para evitar que isso ocorresse.”

Caso ocorreu no hospital Auckland City, na capital da Nova Zelândia. A mulher, que não teve a identidade revelada, passou por cirurgia em 2020 e objeto foi retirado em 2021. Foto: REUTERS/Peter Meecham

O hospital afirmou que possui uma política de contagem, para garantir que todos os instrumentos cirúrgicos sejam listados após a cirurgia. Entretanto, na cesariana da mulher, que não teve a identidade revelada, os AWR não foram incluídos como parte desta política de contagem. A investigação sobre o caso concluiu que “a equipe envolvida não tem explicação sobre como o afastador foi parar na cavidade abdominal ou por que não foi identificado antes do fechamento”.

“Até onde eu sei, em nosso departamento ninguém jamais registrou o Retrator Alexis no quadro de contagem e/ou incluído na contagem. Isso pode ter ocorrido devido ao fato de o Afastador Alexis não penetrar completamente na ferida, pois metade do afastador precisa permanecer fora do paciente e, portanto, não correria o risco de ser retido”, disse uma enfermeira ouvida durante a investigação.

Em um comunicado, o Dr. Mike Shepherd, Diretor de Operações do Grupo Te Whatu Ora da Te Toka Tumai Auckland, pediu desculpas pelo erro. “Em nome do nosso serviço de Saúde da Mulher em Te Toka Tumai Auckland e Te Whatu Ora, gostaria de dizer o quanto lamentamos o que aconteceu com a paciente e reconhecer o impacto que isso terá tido sobre ela e sua whānau [família].”