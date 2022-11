Museu divulga novas fotos da ‘Noite dos Cristais’, início do Holocausto na Alemanha nazista

Publicidade

BERLIM - Em uma foto, um nazista uniformizado é visto destruindo uma vitrine enquanto uma multidão observa, aparentemente em aprovação. Em outra, nazistas uniformizados jogam gás em um tapete de uma sinagoga. Em uma terceira, uma mulher aterrorizada em um roupão é vista em uma cama.

Leia também Nazista Eichmann confessa crimes do Holocausto em áudios inéditos exibidos em Israel

As fotos arrepiantes do pogrom nazista de 1938 foram divulgadas na quarta-feira, 9, no 84º aniversário do que é conhecido como a ‘Noite dos Cristais’, ou Kristallnacht, os ataques organizados e generalizados contra judeus que são amplamente lembrados como o início do Holocausto, na Alemanha nazista.

As fotos, tiradas nas cidades bávaras de Fürth e Nuremberg, estavam em um álbum que havia sido escondido por um ex-soldado americano e depois doado ao Yad Vashem, o Centro Mundial de Memória do Holocausto em Israel, após sua morte.

Em 9 e 10 de novembro de 1938, nazistas uniformizados, muitas vezes acompanhados por civis aplaudindo, atacaram judeus e suas casas, negócios e sinagogas

Em 9 e 10 de novembro de 1938, bandidos nazistas, muitas vezes acompanhados por civis aplaudindo, atacaram judeus e suas casas, empresas e sinagogas, em um ataque coordenado que a liderança nazista queria parecer espontâneo.

Quando o pogrom acabou, 92 pessoas foram mortas, 30 mil foram enviadas para campos de concentração e 1,4 mil sinagogas foram destruídas, de acordo com o Yad Vashem.

Continua após a publicidade

“As fotos recém-lançadas são mais uma prova de que isso foi ditado de cima e não foi um evento espontâneo de um público enfurecido, enquanto tentavam fazer esses pogroms aparecerem”, Jonathan Matthews, chefe da seção de fotografia dos Arquivos do Yad Vashem, em Israel, em comunicado.

As fotos foram descobertas pela família de um americano que serviu no departamento de contra-inteligência do Exército dos EUA durante a 2ª Guerra. A família não sabe como o soldado, que era judeu, conseguiu ficar com as fotos, mas sua filha e netas decidiram doar o álbum para o Yad Vashem, ao encontrá-las, após a morte dele.

Museu divulga novas imagens da 'Noite dos Cristais' + 3

As páginas de abertura do álbum doado mostram o que parecem ser vítimas judias do pogrom. Apressadamente vestidos com sobretudos e roupões, um grupo de idosos olha para o fotógrafo, e pelo menos um homem tem lacerações no rosto.

“Podemos ver pela natureza extrema dessas fotos que os fotógrafos eram parte integrante do evento retratado”, disse Matthews. “Os ângulos e a proximidade com os perpetradores parecem indicar um objetivo claro, documentar os eventos ocorridos.”

As novas fotos vieram à tona enquanto políticos em Berlim lembravam o aniversário dessa data à sombra de um aumento nos crimes antissemitas na Europa.

“A noite de 9 de novembro de 1938 será para sempre uma noite de vergonha para nosso país”, disse Nancy Faeser, ministra do Interior da Alemanha, no Parlamento, na quarta-feira.

Continua após a publicidade

O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, disse que 9 de novembro, que também é o aniversário da queda do Muro de Berlim, seria para sempre associado à “ruptura na civilização do Holocausto”. “Nove de novembro sempre nos chamará para lutar contra o antissemitismo”, disse ele, em um discurso na quarta-feira.