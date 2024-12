Musk apoiou Trump com US$ 277 mi e financiou ações sobre aborto antes da eleição, revelam documentos

WASHINGTON - Elon Musk, o homem mais rico do mundo, gastou mais de um quarto de bilhão de dólares nos meses finais da eleição deste ano para ajudar Donald Trump a conquistar a presidência, revelaram documentos federais.

PUBLICIDADE Embora a quantia seja uma fração da riqueza de Musk, ela é impressionante para um único doador, que direcionou o dinheiro a grupos aliados e agora desempenha um papel na formação do próximo governo. Uma das ações mais ousadas de Musk — revelada apenas na quinta-feira — foi gastar US$ 20 milhões para apoiar um super PAC nomeado em homenagem a Ruth Bader Ginsburg, a falecida juíza liberal da Suprema Corte. O objetivo era ajudar Trump a suavizar sua posição contra o aborto.

Elon Musk, nomeado como chefe do Departamento de Eficiência Governamental, carrega o filho X Æ A-Xii Musk após reunião no Capitólio. Empresário desempenha papel na transição de governo após apoio milionário a Donald Trump. Foto: Tom Brenner/The New York Times

A maior parte do dinheiro doado foi para o principal super PAC de Musk, o America PAC, com três cheques de US$ 25 milhões cada, emitidos nas semanas finais da corrida eleitoral, segundo os documentos apresentados à Comissão Eleitoral Federal. Além disso, Musk gastou US$ 40,5 milhões em cheques legalmente controvertidos para eleitores de Estados-chave que assinaram uma petição em apoio à Constituição.

No total, Musk e suas entidades doaram de US$ 277 milhões para grupos federais nesta eleição.

O America PAC realizou uma campanha de mobilização em favor de Trump. Musk considerava derrotar Joe Biden essencial e intensificou seu apoio a Trump após uma tentativa de assassinato contra ele em julho. Ele chegou a fazer campanha frequentemente na Pensilvânia, considerada o principal estado decisivo.

Após a eleição, Musk tornou-se uma presença constante em Mar-a-Lago, o clube privado de Trump na Flórida, liderando esforços para reduzir o tamanho do governo federal e influenciando escolhas de pessoal feitas pelo presidente eleito.

Apesar de algumas figuras próximas a Trump demonstrarem cansaço com a presença constante de Musk, os benefícios financeiros e o alcance proporcionado por sua plataforma de mídia social superaram quaisquer preocupações.

Ainda não se sabe o valor total gasto por Musk na eleição — e talvez nunca seja conhecido. Ele também contribuiu com US$ 12 milhões para grupos republicanos que buscavam eleger senadores conservadores. Além disso, pode ter financiado entidades de dark money que não divulgam doadores.

Na quinta-feira, foi revelado que um fundo de Musk financiou sozinho o RBG PAC, um grupo republicano que apoiou Trump, apesar de levar o nome de uma juíza liberal que o desprezava. Durante a campanha, o grupo veiculou anúncios sugerindo que as posições de Trump sobre o aborto eram semelhantes às de Ruth Bader Ginsburg, o que gerou forte oposição de sua família.

Os anúncios tinham como objetivo tranquilizar eleitoras preocupadas com as posições de Trump sobre os direitos reprodutivos. A estratégia fazia parte de um esforço maior para segmentar eleitores específicos em uma corrida que os conselheiros de Trump previam ser acirrada, mas que ele acabou vencendo com ampla margem, incluindo os sete estados decisivos e o voto popular, algo inédito para um republicano em 20 anos.

