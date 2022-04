Na China, política de 'covid zero' é fracasso que Xi Jinping não quer admitir; leia a análise

De certa forma, parece que estamos no início de 2020. Uma grande cidade chinesa está sob bloqueio draconiano por causa de um surto de coronavírus. As restrições impostas pelas autoridades tiveram efeitos econômicos sombrios, prejudicando as cadeias de suprimentos e as operações de fabricação. O mercado de ações chinês está afundando.

Em vez de Wuhan, onde o coronavírus surgiu pela primeira vez há mais de dois anos, a cidade atual em destaque é a metrópole costeira de Xangai, agora chegando à sua quinta semana de bloqueio asfixiante. A cidade é a mais recente vitrine da política implacável de “covid zero” da China, que, em uma tentativa de combater infecções, vê restrições abrangentes impostas à população local que seriam difíceis de imaginar em muitas sociedades em outros lugares.

Os 26 milhões de moradores da capital financeira da China foram obrigados a ficar confinados em casa, exceto quando submetidos a rodadas periódicas de testes em massa. Qualquer pessoa com resultado positivo é levada para centros de quarentena, alguns com condições de vida que incluem milhares de leitos iluminados 24 horas por dia, 7 dias por semana e sem privacidade. Nas últimas semanas, mais de 340 milhões de pessoas na China foram colocadas sob alguma forma de bloqueio.

Grupo de trabalhadores chineses da saúde em Xangai, China, na segunda-feira, 25. Cidade está em quarentena há semanas devido a novos surtos de coronavírus Foto: New York Times

Enquanto isso, em grande parte do resto do mundo, a vida parece bastante normal – mesmo quando muitos países ocidentais relatam infecções diárias por covid muito mais altas do que as vistas na China. Anthony Fauci, principal conselheiro médico do presidente Joe Biden, declarou esta semana que os Estados Unidos estão finalmente “fora da fase de pandemia explosiva” – que levou a quase 1 milhão de mortes no país. “Estamos realmente em uma fase de transição, de uma desaceleração dos números para uma fase mais controlada e endêmica”, disse Fauci ao The Washington Post.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA estimaram que quase 60% do país já contraiu covid. A União Europeia acredita que esse número para sua população esteja entre 60% e 80%. Um por um, os países europeus estão abandonando as restrições relacionadas à covid à medida que se preparam para um verão com turismo e viagens. Não importa o número de mortos muito maior do que o relatado da China, muitas sociedades no Ocidente estão começando a ver que, graças às vacinações e à crescente imunidade de rebanho, é possível continuar a vida à sombra da covid.

Na China, isso não parece possível. O dogma absolutista da “covid zero” impulsionado pelas autoridades governantes do país levou a um jogo de gato e rato, com o governo instalando regimes de quarentena severos em comunidades inteiras, mesmo que as cepas mais recentes de coronavírus se mostrem menos letais e perigosas, apesar de mais infecciosas. “A China foi a primeira a entrar na pandemia e é a última a sair”, disse Joerg Wuttke, presidente da Câmara de Comércio UE-China.

Em Xangai, o governo chinês também está vendo seus poderes de censura e repressão testados em seus limites. A crescente raiva do público sobre a maneira e as dificuldades dos bloqueios, a escassez de alimentos e o estado sombrio de alguns centros de quarentena proliferou nas mídias sociais chinesas, com os censores do governo tentando excluir esses vídeos e mensagens.

O momento lembra os estágios iniciais do surto em Wuhan, quando as autoridades silenciaram um médico local que tentou alertar outras pessoas sobre os riscos do vírus em dezembro antes que a ameaça fosse totalmente divulgada, e depois sucumbiu a ela.

“A censura é mais eficaz do que há dois anos, mas isso mostra seu limite”, disse Xiao Qiang, pesquisador de liberdade na Internet da Universidade da Califórnia em Berkeley, ao New York Times. “Eles não podem resolver a raiz do problema. As pessoas veem que o governo pode estar cometendo um erro desastroso”.

Esse é um problema real para o presidente chinês Xi Jinping, que está intimamente associado à política de “covid zero”. Durante meses nas profundezas da pandemia, parecia uma abordagem segura. Enquanto países da América do Norte ao Sul da Ásia foram devastados pelo vírus, a China se destacou. Wuhan, o epicentro original da pandemia, organizou uma festa de verão épica no verão de 2020, em um momento em que as viagens transatlânticas estavam praticamente interrompidas. A “guerra popular” contra um “inimigo invisível”, como Xi descreveu os esforços anti-covid de seu governo, estava sendo vencida.

Mas as coisas são diferentes agora, pois a variante Ômicron rompe as defesas chinesas. O bloqueio em Xangai é desajeitado, provavelmente ineficaz e profundamente prejudicial em termos econômicos. Aderir à política de “covid zero” – incluindo o lançamento de um possível novo bloqueio em Pequim, onde os casos estão aumentando – arriscaria alimentar mais inquietação pública, bem como mais perturbações econômicas no país e no exterior.

Alguns analistas já veem um colapso histórico devido às políticas estatais. “Acreditamos que a economia chinesa neste momento está na pior forma dos últimos 30 anos”, disse Weijian Shan, fundador e presidente de uma das maiores empresas de private equity da Ásia. “O sentimento do mercado em relação às ações chinesas também está no ponto mais baixo dos últimos 30 anos. Também acho que o descontentamento popular na China está no ponto mais alto dos últimos 30 anos.”

Abandonar as medidas atuais - semelhantes ao que os governos da Austrália e da Nova Zelândia decidiram fazer quando se tornou muito difícil conter os surtos de infecção - traz seus próprios riscos. Por um lado, como James Palmer observou na revista Foreign Policy, um aumento em novos casos pode destacar “a relativa fraqueza das vacinas fabricadas na China e a baixa taxa de vacinação entre os muito idosos”.

Mas, mais importante, acabar com a política de “covid zero” seria uma admissão de fracasso de um autocrata que precisa parecer perenemente infalível. “O Partido Comunista Chinês no poder estaria efetivamente admitindo que realmente não tem um sistema superior em relação às democracias liberais ocidentais”, escreveu o professor Minxin Pei no Nikkei Asia Review. “O presidente Xi Jinping, um defensor consistente da estratégia de covid zero, também pode ter que assumir a responsabilidade de manter o curso atual, apesar das crescentes evidências de sua insustentabilidade”.

“Nos últimos dois anos, a liderança do partido e o governo criaram a narrativa de que a China lidou com a pandemia muito melhor do que o Ocidente decadente”, disse Wuttke. “Agora essa narrativa está explodindo na cara deles.”