Por que a Guerra Fria entre China e EUA tem potencial para virar um conflito nuclear; leia análise

Continuo pensando no comentário que o deputado Mike Gallagher (Republicano do Wisconsin) fez na audiência do comitê da Câmara sobre o Partido Comunista Chinês (PCC): “Esta é uma luta existencial sobre como será a vida no século 21, e as liberdades mais fundamentais estão em jogo.” O presidente do comitê estava certo, mas não da maneira que pretendia.

Embora seja verdade que o Partido Comunista Chinês criou um sistema de “vigilância tecnototalitária” na China e está feliz em vender sua tecnologia de vigilância para outros países, há poucas evidências de que esteja conspirando para exportar seu sistema de opressão globalmente. A visão de Gallagher é apenas uma atualização da velha paranóia da Guerra Fria sobre um suposto complô soviético para dominar o mundo, que perdeu o bonde da história: os líderes soviéticos eram movidos principalmente por preocupações defensivas sobre sua própria segurança.

Mas Gallagher está certo ao dizer que os Estados Unidos e a China estão presos em uma luta existencial, porque essa nova guerra fria, como a Guerra Fria original com a União Soviética, tem o potencial de se transformar em um conflito nuclear. Este é um perigo ao qual a China – e o público dos EUA em geral – não prestam atenção suficiente. O presidente Biden, por exemplo, diz repetidamente que os Estados Unidos defenderão Taiwan se a ilha for atacada, sem mencionar as possíveis consequências de um conflito com a China.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se encontra com o presidente da China, Xi Jinping, em reunião do G20 Foto: Saul Loeb / AFP

“Parece estranho que a guerra com a China por causa de Taiwan pareça uma suposição confortável para tantos, mas EUA e Otan permaneçam cautelosos sobre a guerra da Rússia na Ucrânia precisamente por causa do risco de escalada nuclear”, me disse John K. Culver, um veterano da CIA e ex- oficial de inteligência nacional para o Leste Asiático.

Mesmo os piores cenários sobre a China são muito otimistas sobre o resultado de um conflito. Em março, por exemplo, os republicanos da Câmara participaram de um jogo de guerra EUA-China organizado pelo contra-almirante aposentado Mark Montgomery, membro sênior da Fundação para a Defesa das Democracias.

“O jogo de guerra acabou com a China se alojando em Taiwan, mas não tendo derrotado o Exército de Taiwan”, me disse Montgomery . Os Estados Unidos sofreram “baixas significativas” e Taiwan “baixas terríveis”. Montgomery explicou que o cenário “não evoluiu para nuclear, embora essa seja certamente uma possibilidade nesse tipo de contingência”.

Qual é o risco de uma guerra nuclear com a China?

A falta de uma troca nuclear é bastante comum nos jogos de guerra EUA-China, pelo menos naqueles conduzidos no nível mais secreto. Um jogo de guerra recente organizado pelo Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS) teve os Estados Unidos e seus aliados derrotando uma invasão chinesa de Taiwan. A vitória veio com “alto custo” – “Os Estados Unidos e seus aliados perderam dezenas de navios, centenas de aeronaves e dezenas de milhares de militares” – mas não com o custo mais alto: ou seja, a destruição de cidades americanas. O conselheiro sênior do CSIS, Mark F. Cancian, me disse que, embora pretendesse seguir “um projeto subsequente que considerasse as operações nucleares”, ele queria se concentrar especificamente nas operações convencionais.

O presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos, Michael McCaul, à esquerda, participa de um almoço com a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, durante uma visita de uma delegação do Congresso a Taiwan Foto: Escritório presidencial de Taiwan / AP

Essa é uma escolha legítima, mas inadvertidamente corre o risco de reforçar as suposições de que um conflito EUA-China não descambaria para uma escalada nuclear. Até mesmo um artigo de opinião do New York Times em fevereiro escrito por um estudioso australiano, com o título “Uma guerra com a China seria diferente de tudo que os americanos enfrentaram antes”, foca na guerra cibernética e na guerra econômica – não na guerra nuclear.

Mas a China está no meio de um rápido desenvolvimento nuclear. O último relatório do Pentágono sobre projetos de poder militar chinês diz que seu estoque nuclear crescerá de 400 ogivas hoje para 1.500 ogivas até 2035. O relatório também adverte que, enquanto a China adere nominalmente a uma política de “não usar primeiro” armas nucleares, “Pequim provavelmente consideraria o uso nuclear para restaurar a dissuasão se uma derrota militar convencional ameaçasse gravemente a sobrevivência da República Popular da China”. Dado que uma invasão fracassada de Taiwan poderia ameaçar o poder do Partido Comunista da China, é razoável temer que Pequim possa aumentar a aposta se tornando nuclear.

Um ataque direto à China

O risco de uma escalada nuclear é ainda maior porque, como me explicou um almirante sênior americano, seria difícil para os EUA vencerem uma guerra com Taiwan atacando apenas navios chineses no mar e aeronaves chinesas nos céus. Os Estados Unidos poderiam se ver compelidos, por uma questão de necessidade militar, a atacar bases na China. Pequim, por sua vez, poderia atacar bases americanas no Japão, Coreia do Sul, Filipinas, Guam, e até mesmo no Havaí e na Costa Oeste.

Culver, o ex-oficial de inteligência, me disse: “Mesmo que Pequim anuncie que seus ataques de retaliação contra o Havaí ou a costa oeste dos EUA foram armados convencionalmente, isso representaria o risco de uma escalada imediata dos EUA. Um presidente dos EUA poderia se recusar a lançar uma contra-ofensiva nos 30 minutos entre o lançamento do míssil da China e o impacto nos EUA?”

Quando duas potências com armas nucleares atacam o território uma da outra, seria difícil manter o conflito contido em um nível convencional. Ambos os lados, reconhecidamente, teriam um incentivo para evitar a “destruição mútua garantida”, mas os países costumam agir precipitadamente no calor da batalha, principalmente depois de terem sofrido baixas significativas e sentirem a necessidade de garantir que suas tropas não morram em vão.

Para ter uma noção de como uma guerra com a China pode ser destrutiva, leia “2034: A Novel of the Next World War” do almirante aposentado James Stavridis, ex-comandante supremo aliado na Europa, e do veterano de combate da Marinha Elliot Ackerman. Termina - alerta de spoiler - com devastação nuclear em ambos os países.

Stavridis me disse: “Se os EUA e a China conseguirem entrar sonâmbulos em uma guerra convencional, as chances de que ela se transforme em uma troca nuclear são significativas. Duas grandes potências que se enfrentam em combate dificilmente evitarão o uso de armas nucleares táticas, pelo menos no mar. Uma vez ultrapassado esse limiar, é apenas um pequeno passo para um conflito nuclear muito mais amplo. Pense em 1914 com armas nucleares prontas.”

1914 com armas nucleares? Isso sim é um perigo existencial.

Este não é um argumento para se curvar a Pequim ou abandonar Taiwan. É, no entanto, um poderoso alerta sobre os perigos de entrar em guerra com a China. Os Estados Unidos devem continuar apoiando Taiwan e dissuadir a China, mas também devem manter as linhas de comunicação abertas e evitar provocações desnecessárias, como o reconhecimento da independência de Taiwan - como foi precipitadamente sugerido no ano passado pelo ex-secretário de Estado Mike Pompeo. Esse é um caminho rápido para a 3ª Guerra Mundial. Manter a ficção de que Taiwan é uma província renegada da China é um pequeno preço a pagar para evitar a aniquilação nuclear.

*Max Boot é colunista do Washington Post e membro sênior do Council on Foreign Relations