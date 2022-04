Cerco russo a Chernihiv teve ameaça de chacinas em velórios e ataques indiscriminados a civis

THE WASHINGTON POST, CHERNIHIV, Ucrânia - Uma cidade suportou semanas de cerco russo, mas por pouco.

Leia também Detenções, espancamentos e execuções simuladas: a vida em uma cidade sob ocupação russa

Autoridades de lá, 140 quilômetros ao norte de Kiev, enterraram centenas de civis em caixões improvisados e cavaram trincheiras às pressas. As famílias realizaram funerais em massa, temendo que pudessem ser mortas se permanecessem no cemitério. A água e a eletricidade foram quase totalmente cortadas e nenhuma ajuda pôde entrar.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Mais da metade da população da cidade – 300 mil habitantes antes da guerra – fugiu. Aqueles que ficaram para trás passaram grande parte das últimas cinco semanas amontoados no subsolo enquanto as forças russas atacavam bairros residenciais com mísseis e fogo de morteiro. O número de mortos civis ainda não está claro, mas o prefeito Vladislav Atroshenko disse que algumas vezes a cidade enterrou até 100 pessoas em um único dia.

“Eles não estavam lutando contra o exército aqui”, disse Atroshenko em entrevista de seu escritório no centro histórico da cidade, que foi danificado quando dois mísseis atingiram as proximidades em 27 de fevereiro. “Eles estavam bombardeando civis”.

Chernihiv, uma capital regional, é a maior cidade ucraniana sitiada por tropas russas a voltar ao controle ucraniano completo, embora os moradores estejam se preparando para o que temem ser um retorno russo nos próximos dias

Na segunda-feira, o primeiro dia em que uma rota de Kiev para Chernihiv foi reaberta, repórteres do Washington Post entrevistaram moradores locais que forneceram relatos de atrocidades que ecoam aquelas que surgiram em outras cidades ocupadas pelos russos, dos subúrbios de Kiev a grandes áreas do leste e sul do país que permanecem sob controle de Moscou.

Dezenas de caixões de madeira são vistos na parte de trás do Hospital da Cidade de Chernihiv, na Ucrânia Foto: Heidi Levine

Brutalidade indiscriminada

Os moradores descreveram a violência e a brutalidade de soldados que se somaram à crescente litania de potenciais crimes de guerra russos cometidos durante a guerra na Ucrânia.

As tropas russas chegaram a Chernihiv logo após o início da guerra, tendo apenas que viajar 72 km por estrada da fronteira com Belarus, onde estavam estacionadas. Mas os militares ucranianos conseguiram mantê-los fora da cidade, mesmo estando totalmente cercada.

Aldeias circundando Chernihiv tornaram-se a linha de frente. Os moradores disseram que as tropas russas usaram repetidamente e indiscriminadamente munições de fragmentação e infligiram extrema brutalidade. Na segunda-feira, restos dessas armas se espalharam pelos campos fora da cidade, ao lado de dezenas de tanques russos e ucranianos queimados e veículos de transporte militar.

Moradores de um vilarejo perto de Chernihiv disseram que no domingo e na segunda foram enterrados 12 civis e que trabalhadores humanitários removeram mais de 100 corpos, a maioria de soldados russos e ucranianos. Eles disseram que a maioria dos russos foi retirada de uma igreja centenária que eles usavam como lugar para dormir. Ela havia sido parcialmente incinerada depois que um ataque de drone ucraniano atingiu uma pilha de armas ao lado dela.

E na cidade, quando finalmente foi seguro fazê-lo, outros 56 corpos foram retirados de um necrotério na segunda-feira e enterrados em uma vala.

Temor de um novo ataque

Ao contrário de cidades fora de Kiev, como Irpin e Bucha, onde há a sensação de que as forças russas abandonaram seu ataque à capital, as autoridades em Chernihiv temem que as tropas estejam simplesmente se reagrupando e possam em breve voltar à fronteira.

Os últimos russos deixaram os arredores da cidade há apenas alguns dias, disse Viacheslav Chaus, chefe da administração militar de Chernihiv. Ele acrescentou que os militares estavam tentando estabelecer e garantir rapidamente corredores de ajuda e retirada de civis que chamavam de “estradas da vida”, em antecipação ao retorno russo.

“Não temos essa sensação de paz ou calma aqui porque os russos podem voltar tão rápido quanto partiram”, disse Atroshenko, o prefeito da cidade. “Eu nem entendo o futuro da guerra – se este é o fim da guerra para nós ou se precisamos apenas consertar água e eletricidade antes de outro ataque.”

O prefeito estava trabalhando em seu escritório no terceiro andar quando um míssil caiu do lado de fora.

Suas janelas se estilhaçaram, enviando vidros voando pela sala. Ele mergulhou no chão antes de escapar. Outro míssil atingiu a área logo depois. Os dois ataques danificaram um consultório odontológico infantil do outro lado da rua e um cinema histórico ao lado. Os ataques também deixaram Atroshenko convencido de que as forças russas pretendiam assassiná-lo.

Na segunda-feira, ele investigou a proporção dos danos do lado de fora de seu escritório e descreveu como agora mantém seu telefone no modo avião, para dificultar o rastreamento. Ele muda de local regularmente e dorme perto de três guarda-costas encarregados de mantê-lo vivo.

Quando foi eleito prefeito pela primeira vez em 2015, ele nunca imaginou que seus deveres incluiriam encontrar caminhões frigoríficos para preservar mortos não identificados. Ele nunca imaginou tropas russas ocupando o principal cemitério da cidade e seus arredores.

Pessoas esperam para receber ajuda humanitária na vila de Sloboda, nos arredores de Chernihiv, Ucrânia Foto: MARKO DJURICA

O ataque ao gabinete do prefeito ocorreu quando os russos intensificaram seus bombardeios, estimulando muitos moradores a fugir para aldeias vizinhas onde tinham parentes, esperando escapar do pior da batalha pela cidade.

Mas enfrentando forte resistência, as tropas russas só conseguiram cercar Chernihiv. Isso significava que aldeias outrora bucólicas no perímetro da cidade, como a pequena Lukashivka, não eram um refúgio seguro. Em vez disso, elas enfrentaram semanas de ferozes batalhas de artilharia pontuadas por bombardeios de fragmentação russos.

As munições de fragmentação, que espalham “bombas” por uma grande área, são proibidas por uma convenção das Nações Unidas. Tantos transportadores de munições cluster espalharam-se pela vila que nos dias seguintes à retirada dos russos os moradores os empilhavam em pilhas.

Em 9 de março, Lukashivka – antiga população de 288 – estava sob o controle de um batalhão russo liderado por um homem conhecido como Titan, que os moradores disseram que os aterrorizava com espancamentos cruéis e execuções simuladas.

Alexei Pavliuk, 26, descreveu um incidente em que Titan e dois outros soldados invadiram sua casa, arrastaram ele e um amigo para o quintal, pendurando-os pelos braços com uma corda de um galho de árvore e os despindo antes de pressionar armas em seus peitos.

“Estava abaixo de zero, mas eu nem percebi”, disse Pavliuk. “Eu estava dizendo adeus à vida.”

Os soldados os deixaram pendurados enquanto vasculhavam a casa de Pavliuk e roubavam tudo de valor, disse Pavliuk. Então, inesperadamente, eles cortaram as cordas.

O assédio tornou-se uma rotina diária. Moradores disseram que fizeram fila e tiveram seus telefones e passaportes confiscados. Outros disseram que soldados russos roubaram até seus tapetes e travesseiros.

“Eles colocaram nossos colchões em cima do tanque e foram embora com eles”, disse Irina Horbonos. “Depois disso, dormimos no chão frio do porão por três semanas.”

Violência gratuita

À medida que as perdas russas na aldeia aumentavam, a violência contra os civis piorava. Titan encontrou o sogro de Horbonos, Anatoli, de 70 anos, caminhando durante uma noite. Anatoli lembrou como Titan o forçou a beber de sua garrafa de vodca, então bateu a coronha do rifle em seu estômago duas vezes, deixando o velho inconsciente.

“Perdemos 30 homens hoje, então agora você vai sofrer por isso”, ele se lembrou de ouvir Titan dizer antes de perder a consciência.

Em uma fazenda de gado nos limites da aldeia que as tropas russas tomaram dos ucranianos que a usavam como uma posição defensiva, os homens de Titan executaram dezenas de vacas e bezerros, atirando em suas gargantas e olhos à queima-roupa e até decapitando alguns, deixando as cabeças em uma pilha. Os moradores descreveram os assassinatos como violência por si só.

As carcaças do gado estavam apodrecendo há uma semana antes de Olla Korobka entrar no curral na segunda-feira com Irina Horbonos e seu filho, Nikita, de 25 anos. Eles resgataram o único sobrevivente, um bezerro quase morto preso sob os escombros.

“Isso também é trabalho de Titan”, disse Korobka.

Dentro da cidade, enquanto o cerco se arrastava, voluntários arriscavam suas vidas para entregar água. Usando um gerador portátil, eles permitiram que moradores desesperados carregassem seus telefones para ligar para a família para confirmar que ainda estavam vivos. Apesar de seus esforços, muitos moradores morreram não apenas por bombardeios, mas porque não conseguiram acessar medicamentos essenciais, disseram funcionários de um hospital.

Funcionário de um serviço funerário cobre o corpo de um civil morto na vila de Nova Basan, na região de Chernihiv Foto: SERHII NUZHNENKO

Muitos dos feridos em ataques russos dentro da cidade permanecem dentro do Hospital Municipal nº 2 de Chernihiv – suas famílias muitas vezes ficam lá com eles porque suas casas foram destruídas.

Bohdan Rozhilo, de 40 anos, que lidera a unidade de trauma do hospital, disse que o mês passado foi “o mais difícil da minha vida”.

Seus pacientes incluem Volodimir Shik, que em 16 de março se juntou a uma fila de cerca de 100 civis esperando na fila por pão. Após cerca de uma hora de espera, disse Shik, bombardeios intensos atingiram a parede do supermercado, jogando-o no chão. O estilhaço rasgou seu joelho e quebrou sua canela.

“Eu vi sangue em todos os lugares”, disse ele. “Doze pessoas não se levantaram. Elas foram mortas instantaneamente.”

Mesmo no hospital, os sobreviventes não tiveram trégua.

No dia seguinte, bombardeios e morteiros russos atingiram o hospital, quebrando janelas e portas, enchendo os corredores de fumaça e ferindo alguns pacientes e funcionários no que o diretor do hospital, Vladislav Kukhar, disse acreditar ter sido um ataque intencional. As forças russas atacaram repetidamente hospitais em todo o país.

“Tenho 63 anos e nunca testemunhei uma coisa dessas”, disse Shik sobre os dois ataques. “Eu classificaria isso como uma atrocidade contra civis.”

Trabalhadores médicos retiraram cacos de vidro dos rostos, braços e pernas de civis feridos na fila do pão. Na segunda-feira, as janelas do hospital permaneceram fechadas e danos de artilharia eram visíveis nas paredes e tetos internos.

A Embaixada dos EUA na Ucrânia emitiu um comunicado condenando o ataque de 16 de março, acusando as forças russas de matar pelo menos 10 civis. Autoridades russas disseram que as imagens das vítimas são uma “mentira lançada pelo Serviço de Segurança Ucraniano”.

Na segunda-feira, Shik estava deitado em uma cama de hospital, cercado por outros civis feridos na cidade. Um foi atingido por estilhaços enquanto trazia produtos frescos para sua esposa. Outro disse que uma munição cluster caiu a poucos metros dele enquanto ele entregava água a civis.

No dia 4 de março, Gregori Liudnii, de 63 anos, tinha acabado de voltar de bicicleta para casa de uma distribuição de comida quando ouviu explosões à distância. Foguetes atingiram um poste telefônico do lado de fora de sua casa, enviando uma chuva de estilhaços em sua direção.

Mais de um mês depois, ele permanece no hospital – sua perna direita amputada no joelho, apesar de duas cirurgias para tentar salvá-la. A brutalidade da guerra o deixou com “um ressentimento em minha alma”, disse ele. Encontrar trabalho com apenas uma perna, disse ele, será quase impossível.

Na cama ao lado dele estava Valentin Osipenko. Em 15 de março, ele e sua esposa, Svitlana, ouviram o rugido de um jato passar sobre sua casa nos arredores da cidade. Com a energia desligada, nenhuma sirene de ataque aéreo disparou. Ainda assim, eles fugiram com o filho e dois vizinhos para tentar chegar a um abrigo próximo. Mas ficaram presos do lado de fora assim que três munições de fragmentação caíram em seu quintal.

Eles cobriram seu filho, Ruslan, de 17 anos, com seus próprios corpos. Ele escapou sem ferimentos, mas os pais ficaram gravemente feridos.

Mulher passa por um tanque russo destruído na vila de Sloboda, região de Chernihiv Foto: MARKO DJURICA

Ruslan teve que colocar um torniquete na perna de seu pai enquanto esperavam uma carona para o hospital. Um de seus amigos jazia morto ao lado deles.

“Acho que foi intencional que eles atingissem alvos civis”, disse Valentin, mostrando as feridas na perna direita que permaneceram cobertas de bandagens sangrentas semanas depois. “Nossa casa foi destruída, nosso carro foi incendiado.”

Svitlana, com o pé quebrado, entrou mancando no quarto de Valentin de muletas e sentou-se ao lado de Ruslan na cama ao lado.

“Não sabemos o que fizemos para merecer isso”, disse ela.

No necrotério atrás do hospital, 13 corpos não foram reconhecidos e permaneciam em um caminhão frigorífico na segunda-feira, envoltos em cobertores e lençóis plásticos. As vítimas ainda usavam as roupas com que foram mortas – botas, suéteres, um casaco de inverno preto. Um deles trazia um passaporte no peito.

Os parentes não conseguiram recolhê-los, talvez porque fugiram, ou ainda estão com muito medo de se aventurar na cidade – ou porque também foram mortos.

Do lado de fora, fileiras e mais fileiras de caixões de compensado vazios esperavam.