Na guerra da Ucrânia, bebês nascem ao som das sirenes de ataques aéreos

LVIV, UCRÂNIA - É fácil distinguir a sala de parto do restante da maternidade principal na cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia, mesmo do lado de fora. Sua parede externa está coberta de sacos de areia.

No porão escuro, onde as mulheres grávidas devem se abaixar para não bater a cabeça nos canos de água, há uma mesa de parto para o caso de o bebê chegar em meio às sirenes de ataque aéreo. O estresse faz parte do parto, mas não é para ser assim.

Pelo menos 49 ataques tiveram como alvo instalações médicas na Ucrânia desde a invasão russa de 24 de fevereiro, incluindo uma maternidade bombardeada em março em Mariupol, onde imagens de uma mulher grávida ferida sendo retirada dos escombros em uma maca foram vistas em todo o mundo, personificando o horror do ataque a civis. A mulher e seu bebê morreram.

Barricadas com sacos de areia protegem maternidade em Lviv contra ataques da guerra, em 1º de abirl Foto: Nariman El-Mofty/AP

Cerca de 200 mulheres grávidas deslocadas pela invasão russa chegaram ao hospital em Lviv desde o início da guerra. Mais de 100 deram à luz, disse Maria Malachinska, diretora do centro neonatal regional do Estado de Lviv. Elas vêm de algumas das comunidades que o mundo agora conhece pelo nome: Mariupol, Kharkiv, Donetsk, Kiev.

“Esse estresse que as mulheres têm, em tempos de guerra, influencia muito e vemos muitas complicações”, disse Malachinska.

Lilia Mironovich, que dirige o departamento de parto em outro hospital, a maternidade municipal de Lviv, disse que também viu mais partos prematuros do que o normal. “As mulheres estão estressadas”, disse ela. “Especialmente aquelas que vêm de outros distritos.”

Uma mulher de Mariupol, no centro neonatal estadual de Lviv, chora o tempo todo, traumatizada depois de sair da cidade sitiada. “Elas estavam morrendo de fome”, disse Malachinska. “Estamos ajudando até com roupas, carrinhos, porque elas não têm nada para dar aos filhos.”

Katerina Galmalova, grávida de 32 semanas, que teve de deixar Mykoliav, aguarda em abrigo antiboma até ficar seguro voltar para superfície Foto: AP Photo/Nariman El-Mofty

Do lado de fora da janela da diretora, um novo abrigo estava sendo cavado. Será grande o suficiente para conter as incubadoras necessárias para bebês nascidos prematuramente.

No andar de cima, a futura mãe Katerina Galmalova fugiu de Mykolaiv, uma cidade agora ocupada pelas forças russas, com seu marido enquanto os tanques se aproximavam e depois de três noites dormindo no corredor em meio a explosões.

“Tive pressão alta nos primeiros dias depois da notícia da guerra”, disse ela. “Porque você não entende o que fazer a seguir, para onde ir, onde e como dar à luz.”

Ela fugiu de Mykolaiv apenas com seus documentos, roupas íntimas extras e as roupas que vestia. Ela ficou impressionada com a gentileza que encontrou em Lviv, onde não tem família, disse ela, e que rapidamente se tornou um refúgio para centenas de milhares de pessoas deslocadas de partes mais ameaçadas da Ucrânia.

A advogada Hana Chuklin deicou Kiev e deu à luz o filho Mikhailo em maternidade de Lviv Foto: AP Photo/Nariman El-Mofty

De repente, uma sirene soou, enviando pacientes e funcionários para o porão até que o alerta foi levantado meia hora depois.

“Não quero que nasçam crianças na guerra”, disse Galmalova enquanto esperava no subsolo navegando pelas redes sociais em seu telefone, onde soube de uma mulher forçada a dar à luz em um bunker. “E eu não quero dar à luz em um porão ou em um bunker. Não quero que nenhuma criança nasça em um lugar assim.”

Outra gestante, Yana Tananakina, fugiu da capital, Kiev, e quer voltar. “A vida continua”, disse seu marido, Oleksander. “Toda guerra termina. E esta também vai acabar.”

Ele ficou tão agradavelmente surpreso com a maternidade de Lviv que o casal agora está pensando em ter seu próximo filho lá também.

Yana Tananakina, grávida de 38 semanas, aguarda para dar à luz em Lviv, depois de deixar Kiev Foto: AP Photo/Nariman El-Mofty

Em uma sala iluminada e silenciosa, Natalia Suhotsha sorriu para suas gêmeas recém-nascidas, Zlata e Sophia. Ela fugiu de Hostomel, nos arredores de Kiev, nos primeiros dias da guerra, quando os russos começaram a bombardear um aeroporto próximo. O marido deu a ela cinco minutos para juntar as coisas e partir.

Ela pegou as roupas das bebês e mais alguma coisa antes de fugir para Lviv, onde as crianças nasceram e sua família tem uma casa. Agora, olhar para suas filhas a faz esquecer a guerra. Ela deseja a mesma distração feliz para todas as mulheres.

“Acabamos de falar sobre bebês bonitos”, disse a jovem de 24 anos sobre suas conversas com outras novas mães deslocadas no hospital. “Nós não falamos sobre a guerra. Toda vez que você fala sobre a guerra, você se estressa.”

Sua mãe, uma enfermeira, havia prometido estar lá para o nascimento das gêmeas. Mas ela permaneceu em Hostomel enquanto os outugiam. Natalia disse que espera voltar para sua mãe em breve. Seu trabalho no setor imobiliário também está esperando.

“Meu trabalho era sobre o futuro, para novas famílias. E agora está tudo destruído”, disse ela. “Agora é hora de reconstruir.”/AP