Na hora em que a Síria precisa, seu patrono Irã cai fora

Durante décadas, o Irã gastou muito sangue e dinheiro em apoio ao presidente da Síria, Bashar Assad, ajudando-o a sobreviver a uma guerra civil que ameaçou seu governo dinástico. O Irã operou bases militares, armazéns de armas e fábricas de mísseis na Síria, as quais usou como um canal para armar seus aliados militantes em toda a região.

Agora, justo quando Assad precisa de ajuda para repelir um avanço rápido das forças rebeldes, o Irã está se retirando. Na sexta-feira, o país começou a retirar seus comandantes e pessoal militar, bem como alguns membros do pessoal diplomático, de acordo com autoridades iranianas e regionais.

PUBLICIDADE É uma reviravolta notável: o Irã não está apenas aparentando abandonar Assad, seu aliado árabe mais próximo, mas também renunciando a tudo que construiu e lutou para preservar por 40 anos na Síria, seu principal ponto de apoio no mundo árabe. Com os rebeldes esperados para avançar em breve sobre Damasco, o Irã é incapaz de montar uma defesa do governo Assad após um ano prejudicial de guerras regionais que começaram com o ataque de 7 de outubro a Israel pelo Hamas, um aliado iraniano.

Uma queda da parceria do Irã com a Síria, por todas as contas, remodelaria o equilíbrio de poder no Oriente Médio. O “eixo da resistência” que o Irã formou com seus aliados militantes no Líbano, territórios palestinos, Síria, Iraque e Iêmen seria enfraquecido. Israel e seus aliados árabes seriam fortalecidos.

Imagem do presidente sírio, Bashar Assad, cravejada de balas Foto: Omar Albam/AP

“Para o Irã, a Síria tem sido a espinha dorsal da nossa presença regional,” disse Hassan Shemshadi, um especialista em grupos militantes que foi por anos um cinegrafista de documentários nos campos de batalha da Síria, em uma entrevista de Teerã. “Tudo que o Irã enviou para a região passou pela Síria. Agora é extremamente difícil manter esses canais abertos.”

Inicialmente, o governo iraniano ficou chocado com a rapidez com que os rebeldes na Síria ganharam terreno e o exército sírio abandonou suas bases, de acordo com três funcionários iranianos, dois deles membros das Guardas Revolucionárias de elite, e dois proeminentes analistas iranianos próximos ao governo.

No meio da semana, o clima virou para completo pânico, disseram os funcionários, enquanto os rebeldes avançavam conquistando cidade após cidade — Aleppo, depois Homs, depois Hama, então Deir al-Zour e Daraa.

Publicamente, os funcionários iranianos prometeram permanecer totalmente comprometidos em apoiar Assad. Mas, privadamente, enquanto os rebeldes ganhavam controle sobre mais e mais territórios onde o Irã e suas milícias dominavam, eles se perguntavam se os eventos estavam superando sua capacidade de virar o jogo, disseram os funcionários.

Até o final da semana, vários funcionários de alto escalão fizeram declarações nas redes sociais de que a deposição de Assad parecia inevitável e o retrocesso do Irã, monumental.

“A possível queda do governo sírio para extremistas islâmicos seria um dos eventos mais significativos na história do Oriente Médio,” escreveu Mohammad Ali Abtahi, um ex-vice-presidente, no X. “A resistência na região ficaria sem apoio. Israel se tornaria a força dominante.”

Embora o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, que viajou para Damasco, Bagdá e Doha (Catar) para consultas sobre a Síria, tenha inicialmente adotado um tom desafiador, ele disse mais tarde que o destino de Assad seria deixado para a “vontade de Deus”.

Um memorando interno de um membro das Guardas Revolucionárias que foi visto por The New York Times descreveu a situação na Síria como “inacreditável e estranha”. É como se “o Irã aceitasse a queda de Assad e perdesse a vontade de resistir,” diz o memorando. A televisão estatal no Irã de maioria xiita, que chamava os rebeldes sunitas de “terroristas infiéis”, passou a qualificá-los como “grupos armados” e noticiou que até agora eles têm tratado bem as minorias xiitas. Soheil Karimi, um ex-combatente na Síria que se tornou comentarista político disse em um programa de notícias da televisão estatal que as promessas de apoio de Araghchi ao governo da Síria não passavam de falsas esperanças.

“A realidade no campo não é o que ele diz,” disse Karimi, citando relatórios de seus contatos na Síria. “Nossos homens não estão no campo de batalha na Síria agora. Eles não foram autorizados.”

Em alta Internacional Por que os rebeldes sírios estão prestes a derrubar Assad e o que vai acontecer agora Quem são Abu Mohammed al-Golan e o grupo Hayat Tahrir al-Sham, que tentam derrubar Assad na Síria Um vídeo postado na sexta-feira em contas de mídia social afiliadas às Guardas Revolucionárias mostrou um santuário xiita próximo a Damasco quase vazio. Um narrador diz: “Estas podem ser as últimas imagens que você vê do santuário, todos deixaram a Síria, todos os iranianos saíram.” Ele então começa a soluçar. O santuário, Sayyidah Zaynab, é o túmulo da neta do profeta Maomé, e tem desempenhado um papel central na narrativa de guerra do Irã na Síria. Soldados iranianos que lutaram na Síria são comumente citados como “defensores do santuário.” Os três funcionários iranianos disseram que o Hayat Tahrir al-Sham, o principal grupo rebelde avançando na Síria, enviou uma mensagem diplomática privada ao Irã esta semana.

O grupo prometeu que protegeria os locais religiosos xiitas e as minorias xiitas e pediu ao Irã para não combater suas forças, de acordo com os funcionários.

O Irã, por sua vez, pediu ao grupo que permitisse a passagem segura de suas tropas para fora da Síria e protegesse os santuários xiitas, de acordo com dois funcionários.

O Irã implantou comandantes e tropas na Síria em 2012 no início da revolta antigoverno, ajudando a derrotar tanto os oponentes do regime Assad quanto o grupo terrorista Estado Islâmico.

Ele usou seu ponto de apoio na Síria para manter uma robusta cadeia de suprimentos de armas para o Hezbollah no Líbano e para os palestinos na Cisjordânia, incluindo dois portos marítimos e aeroportos.

Mais recentemente, o Irã fez parceria com gangues de contrabandistas e alguns membros das tribos beduínas na Jordânia para enviar armas da Síria para a Cisjordânia.

Mas a dinâmica do Oriente Médio mudou profundamente no último ano.

O Irã sofreu golpes significativos à medida que Israel atacou ativos e bases iranianas na Síria, incluindo seu complexo da embaixada em Damasco.

Israel matou pelo menos duas dezenas de militares iranianos, alguns delas comandantes seniores responsáveis por operações regionais, de acordo com a mídia iraniana.

Além disso, o aliado-chave do Irã, o Hezbollah, foi desgastado após um intenso período de lutas com Israel no Líbano. A Rússia, outro aliado da Síria, está focada em sua própria guerra com a Ucrânia. E, mais crucialmente, o Exército sírio demonstrou uma vontade de não lutar.

Outra preocupação para o Irã foi a ameaça de Israel de atacar qualquer mobilização de tropas iranianas na Síria, de acordo com analistas dentro e fora do país.

Dois voos de uma companhia aérea privada iraniana a caminho de Damasco foram levados de volta na semana passada após advertências de Israel de que os derrubaria se entrassem no espaço aéreo sírio, de acordo com funcionários iranianos e israelenses. Israel disse que os voos estavam transferindo armas.

“Para o Irã entrar nesta luta, seriam necessários recursos logísticos e financeiros em massa,” assim como ajuda de aliados e da própria Síria, disse Mehdi Hemati, um analista da Síria em Teerã que aconselhou o governo. “Nenhuma dessas condições existe agora.”

“A Síria e o Líbano são como nossas asas esquerda e direita,” disse Hemati. “Elas estão sendo cortadas, e é difícil imaginar uma sem a outra.”

Afshon Ostovar, professor associado de assuntos de segurança nacional na Escola de Pós-Graduação Naval na Califórnia e um especialista sobre o tema militar iraniano, disse que o Irã está em uma situação difícil, particularmente com Donald Trump voltando à presidência, com expectativa de impor uma política de “pressão máxima sobre o Irã.”

“Perder terreno na Síria fará o Irã parecer cada vez mais fraco para seus inimigos em Tel Aviv e Washington,” disse Ostovar. “Se o Irã dobrasse a aposta na Síria, poderia estar jogando homens e material em uma batalha perdida. Mas se o Irã recuar, parecerá fraco, estará admitindo a derrota, e cederá território arduamente conquistado para seus inimigos.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.