Na Polônia, ucranianos aprendem a usar drones para missões de resgate e ataque a russos

THE WASHINGTON POST - Olexi Kroshchenko, um piloto de helicóptero ucraniano, ficou lado a lado com Chase Bailey, um hipster barbudo de Las Vegas, e aprendeu a pilotar drones em zonas de guerra.

Dentro de dias, Kroshchenko esperava, alguns dos 10 quadricópteros especializados doados por um fabricante americano estariam entrando nas brechas de apartamentos e arranha-céus bombardeados, dando aos socorristas ucranianos uma chance melhor de alcançar as vítimas.

“Um pouco mais de acelerador”, disse Bailey, tocando suavemente o controlador do joystick. “Olhe para a tela, não para o drone.”

“Sim”, respondeu Kroshchenko, de 25 anos, enquanto dominava um dispositivo projetado - com orientação a laser, visão noturna e um sinal de penetração de concreto - para operar no tipo de escombros horríveis criados diariamente por mísseis e projéteis russos.

Yurii Shevchenko, piloto do serviço de emergência ucraniano, examina drone do modelo Lemur Foto: Karolina Jonderko

Perto dali, dois outros – oficiais militares ucranianos que viajaram secretamente para a Polônia – estavam praticando outra aplicação de guerra: usar os drones para voar acima de morros e edifícios para espiar as forças inimigas e fornecer locais de segmentação para unidades de artilharia e informações de reconhecimento para comandantes.

Eles estavam ensaiando essas novas habilidades entre galpões e garagens de uma instalação de segurança pública no norte da Polônia, onde os militares e outros 10 membros do Serviço de Emergência Ucraniano foram para conhecer uma equipe da Brinc, fabricante americana de drones com sede em Seattle. Autoridades polonesas pediram que o local exato do treinamento não fosse identificado por questões de segurança.

Os ucranianos agora esperam que o drone faça a diferença nos crescentes cenários infernais de Kharkiv, Kherson e Dnipro, cidades ucranianas onde a falta de equipamentos e ataques implacáveis tornaram os resgates difíceis e perigosos.

“Há muitos prédios destruídos e as condições são muito perigosas”, disse Yan Koshman, um oficial de resgate de uma área perto da cidade ucraniana de Chernihiv que estava esperando sua vez para treinar nos controles. “Este drone pode ir onde nós não podemos.”

Transferências

Esse treinamento de dois dias e US$ 150 mil em drones e suprimentos fazem parte da rápida expansão da transferência de tecnologia, experiência e provisões para a Ucrânia de empresas e voluntários estrangeiros.

Em toda a Polônia e outros vizinhos europeus, equipes temporárias estão encontrando maneiras de canalizar recursos críticos através da fronteira, desde veículos adaptados e coletes à prova de bala a equipamentos ortopédicos especializados e medicamentos.

O treinamento com drones foi organizado com a ajuda da Ukraine Freedom Alliance, uma organização sem fins lucrativos recém-criada que busca trazer alguma eficiência à corrida de suprimentos e conhecimentos para a zona de guerra.

Depois de algumas noções básicas, o treinamento progrediu para manobras mais desafiadoras. Bailey e os outros instrutores mostraram como o drone, chamado Lemur, poderia empurrar uma porta bloqueada, entrar em espaços confinados, virar e voar se fosse derrubado de costas.

Operador da empresa Brinc mostra como seu drone pode quebrar a janela de um carro Foto: Karolina Jonderko

“Isso é alucinante”, disse Kroshchenko depois que Bailey jogou intencionalmente o drone pela janela lateral de um carro abandonado. Depois que a nave foi conduzida duas vezes para dentro do carro, o vidro cedeu em uma chuva brilhante de cacos.

Blake Resnick, o fundador de 22 anos da Brinc, assistiu com aprovação os ucranianos seguirem seu ritmo. “Muito impressionante para tão pouco tempo de voo”, disse ele enquanto dois dos drones faziam ‘oitos’ no ar. “Eles estão muito motivados.”

De um lado do local de treinamento, os dois oficiais militares ucranianos trabalhavam pairando o drone em altitudes mais altas. Os drones já são usados por ambos os lados na guerra para localizar forças inimigas e retransmitir dados de direcionamento de volta às baterias de artilharia. Embora as pequenas aeronaves sejam difíceis de derrubar, seus sinais podem ser bloqueados e até rastreados até o operador do drone, que passaria então a ser o novo alvo.

“Se nos encontrarem, atirarão em nós”, disse um dos homens, que falou sob condição de anonimato por questões de segurança. “Temos de fazer as malas e correr.”

O Lemur, que navega pela tecnologia a laser LIDAR em vez de GPS baseado em satélite, é menos hackeável.

Resnick, quando adolescente, desenvolveu o Lemur após um ataque a tiros em Mandalay Bay em 2017 que matou 60 pessoas em sua cidade natal, Las Vegas. Ele disse que imaginou um dispositivo que as equipes da SWAT poderiam usar para alcançar atiradores e reféns em ambientes perigosos. O sistema de comunicação do drone permite que os usuários negociem com bandidos ou tranquilizem as vítimas.

Os quadricópteros Lemur provaram ser úteis para os socorristas no ano passado no colapso do condomínio Champlain Towers em Surfside, Flórida. As equipes de resgate lançaram os dispositivos nos destroços enquanto ainda havia o risco de que uma segunda torre adjacente pudesse desmoronar, de acordo com Byron Evetts, especialista em estruturas que trabalhou no local do desastre. O drone permitiu que eles monitorassem rachaduras individuais em busca de qualquer sinal de mudança ou movimento.

E em situações de combate, o alcance do drone pode ser inestimável, permitindo que o operador fique a milhares de metros de distância.

Desafios logísticos

Enquanto os drones passavam pelo céu da tarde da Polônia, Phil Anderson, o consultor de Washington que iniciou a Ucrânia Freedom Alliance, atendeu a ligações sobre outros esforços de fornecimento.

“Bem, não tenho palavras para agradecer”, disse ele, terminando uma conversa com um executivo que estava disposto a emprestar um jato Falcon 900 para transportar mais de 2,5 mil quilos de ajuda para traumas de combate e outros suprimentos coletados pela comunidade das Forças Especiais na região do Fort Bragg, na Carolina do Norte (EUA).

Assim que os materiais chegarem à Polônia, o desafio será encontrar ucranianos para assumir a custódia. Na viagem à capital polonesa de Varsóvia, Anderson recebeu um telefonema de um grupo médico que havia chegado à Ucrânia com uma equipe de médicos, equipamentos e uma ambulância, mas sem nenhum lugar para enviar.

Anderson recorreu ao seu principal parceiro ucraniano, um ex-piloto militar bem relacionado que opera sua própria empresa de transporte aéreo. Depois de uma hora, o homem se aproximou de Anderson com boas notícias. Ele ligou para um membro do Parlamento ucraniano, que por sua vez entrou em contato com o ministro da Saúde.

Após 15 horas de prática, os treinadores de drones começaram a empacotar as aeronaves. Os drones estavam a caminho de Varsóvia, e o ex-piloto militar os levaria para a Ucrânia. “Esta é uma das guerras mais preto no branco que me lembro”, disse Resnick. “Acho que é apenas uma obrigação moral apoiá-los (ucranianos).”