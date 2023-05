Na Turquia, Erdogan lidera apuração de eleição presidencial polarizada

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, 69, que busca a reeleição na Turquia, aparece em vantagem na apuração dos votos do segundo turno, realizado ao longo deste domingo, 28. No poder desde 2003, Erdogan é considerado favorito e, caso a vitória se confirme, terá um novo mandato de cinco anos, até 2028.

Com 66,6 % das urnas apuradas, o presidente aparece com 53,9% dos votos, à frente do adversário, Kemal Kilicdaroglu, 74, que tem 46,3%. Os números são divulgados pela agência de notícias estatal, a Anadolu.

Ao deixar sua seção eleitoral, o presidente, que tenta a reeleição após 20 anos no poder, distribuiu dinheiro e cumprimentou apoiadores .

“Nenhum país do mundo tem uma taxa de participação de 90% e a Turquia quase a atingiu. Peço aos meus concidadãos que votem sem hesitar”, disse o líder de 69 anos, que começa com clara vantagem neste segundo turno inédito.

No Twitter, horas depois, ele exortou seus apoiadores a protegerem as urnas até que os “resultados sejam definitivos”.

Já o candidato da oposição, à frente de uma coalizão de seis partidos, votou em Ancara, capital do país, onde convidou os seus apoiadores a permanecerem próximos das urnas após o encerramento da votação, para acompanharem a contagem.

Apoiadores do presidente turco Recep Tayyip Erdogan participam de um evento de campanha em Istambul nesta sexta, 26 Foto: Erdem Sahin/EPA/EFE

“Para trazer verdadeira democracia e liberdade a este país e livrar-nos de um governo autoritário, convido todos os cidadãos a votar”, disse Kiliçdaroglu, de 74 anos.

O resultado inicial indica que a crise econômica, que alimentou as esperanças da oposição de derrubá-lo, é uma pauta em segundo plano para a maioria dos turcos.

Principalmente sua base eleitoral coloca os interesses nacionais em primeiro lugar, em uma pauta identitária que muitas vezes coincide e se funde com a do Islamismo, que esteve na origem da carreira política do líder conservador.

Um homem passa por um outdoor do líder do partido turco CHP e candidato presidencial, Kemal Kilicdaroglu, ao centro, o prefeito de Istambul Ekrem Imamoglu, à esquerda, e o prefeito de Ancara, Mansur Yavas Foto: Emrah Gurel/AP

De acordo com a rede al-Jazeera foram reportados ataques a observadores eleitorais, cédulas pré-preenchidas com votos em Erdogan e pessoas sendo impedidas de votar.

O presidente do Conselho Eleitoral Supremo da Turquia, Ahmet Yener, disse, no entanto, que a votação não foi prejudicada.

“Até agora, não houve nenhuma situação negativa que tenha sido refletida em nosso conselho e que tenha impactado o processo de votação”, disse ele a repórteres.