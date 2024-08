Na Venezuela, o cotidiano dos opositores refugiados na embaixada argentina em Caracas há cinco meses

Todas as manhãs eles acordam e olham para as montanhas de Caracas. Nos dias em que os protestos enchem as ruas, eles podem ouvir os cânticos. Mas eles sabem que, se derem um passo para fora de seu complexo, poderão ser detidos e jogados na prisão.

E, no entanto, apesar de tudo isso, Maduro continua no poder, e os cinco continuam presos dentro do complexo argentino. Eles aguardam permissão oficial para deixar o país.

Assessores da líder da oposição da Venezuela, María Corina Machado, observam protestos da oposição de uma janela da embaixada da Argentina em Caracas Foto: Matias Delacroix/AP

Estado de paranoia

Tudo começou em 20 de março, quando dois dos principais líderes do partido de María Corina, Vem Venezuela, foram presos e enviados para um notório centro de detenção venezuelano conhecido como Helicoide. A campanha estava em alerta máximo há meses.

A ditadura de Maduro havia concordado em realizar eleições livres em outubro como parte de um acordo com os Estados Unidos para suspender as sanções paralisantes. No entanto, desde então, as autoridades levantaram obstáculos, inclusive intimidando os políticos da oposição. Algumas autoridades da oposição já haviam se escondido temporariamente, e a maioria vivia em um estado de paranoia.

Após as prisões de 20 de março, um funcionário da campanha da oposição, Pedro Urruchurtu, ficou preocupado com a possibilidade de ele e outras autoridades importantes do partido serem os próximos. Agindo rapidamente, ele entrou em contato com todos os seus contatos diplomáticos em busca de alguma embaixada que pudesse lhes dar asilo.

Um desses contatos foi o vice-chefe de missão da embaixada da Argentina, Gabriel Volpi. “Eles estão nos procurando”, Urruchurtu lembra de ter dito ao argentino por telefone. “Me dê 15 minutos”, respondeu o Volpi. “Se puder, que sejam dez minutos”, disse Urruchurtu. “OK, combinado.”

Um plano já estava em ação quando o procurador-geral da Venezuela anunciou, em uma entrevista coletiva, que emitia mandados de prisão para Urruchurtu e quatro outros dirigentes do partido: Magalli Meda, Humberto Villalobos, Claudia Macero e Omar González.

A bandeira da Argentina é erguida na parte externa da embaixada da Argentina em Caracas, Venezuela Foto: Fernando Vergara/AP

Ele também citou Fernando Martínez Mottola, conselheiro de uma coalizão de partidos de oposição. Os que estavam na capital, Caracas, imediatamente se esconderam e Volpi enviou carros para levá-los à residência do embaixador, onde receberiam proteção do governo argentino. (Atualmente, a Argentina não tem um embaixador na Venezuela, e a representação diplomática está sob custódia do Brasil.)

Omar González, de 74 anos, que dirige a filial da campanha de María Corina em seu estado natal, Anzoátegui, estava prestes a embarcar em um avião para Caracas para uma viagem de trabalho quando seu filho ligou para lhe contar sobre o mandado de prisão, disse ele em uma entrevista. Ele teve de tomar uma decisão em uma fração de segundo: deixar o aeroporto ou embarcar no avião. Ele optou por manter seus planos de viagem, imaginando que seria menos reconhecido em Caracas. Depois de aterrissar, ele disse que andou rapidamente pelo aeroporto sem olhar para ninguém e entrou no primeiro táxi que viu. "Comece a dirigir", disse ele ao motorista. "E depois eu lhe direi para onde estamos indo." Em 30 minutos, disse ele, recebeu instruções para ir até a residência argentina. Quando chegou, descobriu que alguns de seus colegas já estavam lá. "Foi como se eu tivesse visto anjos", recordou ele ao The New York Times.

Manifestantes venezuelanos protestam contra a vitória do ditador Nicolás Maduro em Miami, Flórida Foto: Chandan Khanna/AFP

Rotina de videochamadas À medida que se acomodavam em suas novas vidas, a sensação de alívio foi substituída por um senso de urgência. Eles ainda tinham uma campanha a ser realizada e, por isso, seu tempo era preenchido com reuniões virtuais. Às vezes, elas dormiam apenas quatro horas por dia quando a eleição de 28 de julho se aproximava. Magalli Meda, braço direito de María Corina, já esteve ao lado da líder da oposição em suas viagens pelo país. Agora, ela faz chamadas de vídeo isoladamente. "Gosto de contato humano", disse Meda. "Preciso trabalhar com as equipes. Estou acostumada a tocá-las, a vê-las, a saber como se sentem. Com fones de ouvido o dia todo (nas chamadas de vídeo), às vezes sinto que estou ficando surda. Essa não é a minha natureza". Em entrevistas, os cinco funcionários da campanha disseram que se sentiam sortudos por terem evitado por pouco o destino de seus colegas presos, mas descreveram viver em um estado de tensão e incerteza constantes, sabendo que a qualquer momento suas circunstâncias poderiam mudar.

“É uma paisagem com a qual você cresceu, uma paisagem que você sabe que, de alguma forma, pertence a você”, disse Urruchurtu. “Mas, ao mesmo tempo, o que o cansa é que você não pode ir além dela”.

Um carro da policia venezuelana patrulha a rua da embaixada da Argentina em Caracas, Venezuela Foto: Matias Delacroix/AP

Como uma família

Para Volpi e sua esposa, que moravam sozinhos com seus dois cachorros na residência de 3.800 metros quadrados, os solicitantes de asilo eram uma companhia bem-vinda. Os oito rapidamente se tornaram uma família, disse ele. Eles passavam refeições, aniversários e feriados juntos.

Embaixada da Argentina em Caracas, Venezuela, com uma bandeira do Brasil após as autoridades brasileiras assumirem o controle da embaixada Foto: Matias Delacroix/AP

‘É uma loucura o que está acontecendo’

Na noite seguinte à eleição, policiais venezuelanos apareceram do lado de fora da residência argentina. Os funcionários da campanha passaram três noites observando pelas janelas enquanto policiais com coletes à prova de balas e máscaras ficavam do lado de fora, às vezes pendurando algemas, segundo eles. “Essas três noites tiraram anos de minha vida”, disse Meda.

Em 1º de agosto, Maduro ordenou que os diplomatas argentinos deixassem o país, e o Brasil assumiu a responsabilidade pela embaixada e pelos solicitantes de asilo. A polícia foi embora.

Os líderes da oposição observaram a ditadura venezuelana desencadear uma onda de repressão contra qualquer pessoa que contestasse seus resultados declarados. Grupos de direitos humanos afirmam que a repressão é mais brutal do que qualquer outra que o país tenha visto em décadas. “São noites muito longas de grande sofrimento”, disse Meda. “É uma loucura o que está acontecendo”.