Ainda não existe um ‘Eixo do Mal’, mas há uma nova realidade para os EUA na Terra Santa

THE NEW YORK TIMES – Vinte e um anos atrás, à sombra dos ataques de 11 de Setembro, George W. Bush alertou para a existência de um “Eixo do Mal”, que abrangeria os regimes autoritários e antiamericanos de Iraque, Irã e Coreia do Norte. Ele não afirmou que eram aliados ou parceiros no estilo da Alemanha nazista e do Japão imperial. Na sua retórica, o que fazia desses países um eixo era simplesmente sua crueldade, sua busca por armas de destruição em massa e sua possível disposição para compartilhar essas armas com grupos terroristas como a Al Qaeda.

A fala de Bush foi um clássico discurso pós-11 de Setembro: inflamou os perigos concretos dos regimes párias por meio de uma analogia duvidosa com a Segunda Guerra Mundial — um discurso pautado pela bravata, não fundamentado em fatos específicos.

Muitos integrantes da equipe de Bush tinham passado seus anos de formação se concentrando na competição entre grandes potências e preferiram conceitualizar a guerra contra o terrorismo em termos de regimes inimigos que poderiam ser coagidos ou derrubados. Não fazia o menor sentido: não havia um eixo de Estados nacionais culpados com os quais pudéssemos entrar em guerra depois do 11 de Setembro. Mas a vontade de que tal eixo existisse — o esforço de imaginá-lo — ajuda a explicar como os ataques da Al Qaeda levaram à nossa desastrosa invasão do Iraque de Saddam Hussein.

Duas décadas depois, dá para ver que, nesse grande desperdício do poderio americano, nossos líderes ajudaram a criar em 2023 o tipo de cenário que Bush imaginava enfrentar em 2002. Os ataques de 11 de Setembro não revelaram um mundo onde a Pax Americana enfrentasse graves ameaças de potências rivais.

Mas o mundo dos ataques terroristas do Hamas da semana passada, um trauma (ao menos) equivalente ao 11 de Setembro para Israel, é muito diferente: da perspectiva americana, a crise na Terra Santa deve ser analisada em termos de políticas de grandes potências e da pressão que enfrentamos de rivais alinhados em linhas gerais — Irã, Rússia e China — em três frentes ao mesmo tempo.

Corpos de terroristas do Hamas no lugar onde foi realizada uma rave no sul de Israel, próximo da Faixa de Gaza Foto: Ohad Zwigenberg/AP

Para ser claro, ainda não sabemos se os ataques do Hamas foram planejados com a bênção ou a conivência de Teerã. Mas o fato de os iranianos terem aumentado o financiamento e o apoio ao Hamas nos últimos anos significa que, de alguma forma, os ataques terroristas decorreram da grande estratégia de Teerã: seu desejo de cercar Israel de inimigos, de alargar seu poder por meio de aliados e representantes e de impedir a tentativa americana de mediar uma aproximação entre Israel e os Estados árabes sunitas.

Continua após a publicidade

E essa estratégia iraniana, por sua vez, mesmo não sendo explicitamente concebida em conjunto com Moscou e Pequim, alinha-se, funcionalmente, com as ambições desses regimes na Ucrânia e em relação a Taiwan.

Em cada caso, há um foco hostil em um território considerado satélite ou posto avançado do império americano, território que ocupa um lugar crucial, mas ambíguo, no nosso império: fora das nossas alianças centrais, do “império exterior” da Otan e dos nossos aliados formais na Orla do Pacífico, mas com intenso investimento americano no seu destino.

Em cada caso, há um desejo de humilhar, derrotar ou conquistar esse território não apenas por si só (o Hamas claramente odeia os judeus muito mais do que o Irã odeia os americanos, e Pequim gostaria de ter Taiwan de volta, mesmo sem pensar na sua rivalidade com os Estados Unidos), mas também com o objetivo de rever o status quo regional ou global.

Alinhamento

Esse alinhamento é um eixo de fato? Não necessariamente: alinhamento em linhas gerais não significa sincronia perfeita, e nossos três rivais não estão implementando um grande plano antiamericano. Em vez disso, estão se comportando como seria de esperar de potências revisionistas que enfrentam uma hegemonia em declínio, mas ainda potente — cada uma delas tentando enfraquecer a hegemonia no seu respectivo teatro, cada uma delas tentando tirar benefícios da preocupação da hegemonia com outras crises.

Mas um alinhamento tácito já é ameaça suficiente e significa que os Estados Unidos não podem calcular sua abordagem a qualquer desafio sem considerar a forma como isso interage com nossa capacidade de gerir ameaças nos outros teatros.

O compreensível maximalismo dos ucranianos, agora acompanhado pela compreensível fúria dos israelenses, não pode ser o único guia para a política americana. Se quisermos que o sistema mundial que construímos resista aos desafios de seus inimigos, precisamos garantir que não cederemos acidentalmente Taiwan enquanto tentamos defender Kiev e apoiar Tel Aviv.

Continua após a publicidade

Esse quadro fica diferente para a perspectiva mais agressiva, que vê nossos rivais se alinhando e quer avançar para 1941, pulando toda a década de 1930 e descartando qualquer cautela ou realpolitik como simples apaziguamento.

Como cada um dos nossos rivais, sozinho, ainda é mais fraco do que nós — a Rússia com dificuldades de derrotar a Ucrânia, o Irã com medo da cooperação saudita-israelense, a China ocupada em isolar seus vizinhos —, podemos ter esperança de encontrar formas de conter cada um deles sem uma guerra aniquiladora.

Como eles não estão totalmente unificados, podemos esperar divisões nos seus interesses e nas suas estratégias. (De forma semelhante, se o Irã se sentir pressionado a se distanciar de seus aliados palestinos depois destas atrocidades, ótimo). E, como ainda somos a hegemonia, temos muito a perder com ações agressivas que cortejem o caos, em oposição a medidas cuidadosas que estabilizem as periferias do nosso império.

Falar do pesadelo que acabou de começar como “o 11 de Setembro de Israel” deveria deixar clara esta última realidade. O 11 de Setembro original produziu uma resposta americana que foi inicialmente proporcional e eficaz, mas que logo se transformou em metástase desastrosa: talvez não tenha sido o tipo de colapso que Osama bin Laden previu com seu excesso de confiança, mas, ainda assim, foi corrosivo e enfraqueceu o império.

Depois desse enfraquecimento, dessa expansão excessiva, a América de Joe Biden agora se encontra diante de um alinhamento mais sério de grandes potências inimigas do que nosso império sob Bush. Por isso, é essencial que descubramos como avançar os objetivos mais defensivos de hoje — a independência da Ucrânia, o apoio a Israel, a preservação de Taiwan — por meios que sejam mais conservadores do que aqueles que o governo Bush adotou 20 anos atrás.

E é crucial que ajudemos nossos amigos e aliados, hoje nos seus próprios momentos de angústia e devastação, a traçar estratégias com mais frieza do que nós traçamos no passado./Tradução de Renato Prelorentzou