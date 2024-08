Não há evidências de que Maduro venceu eleição, afirma importante autoridade eleitoral da Venezuela

Uma das principais autoridades eleitorais da Venezuela, em uma declaração que certamente abalará o país, cansado da crise, disse em uma entrevista que não tem provas de que o ditador da Venezuela venceu as eleições do mês passado.

Juan Carlos Delpino, membro do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela, afirmou que não existem evidências da vitória de Nicolás Maduro Foto: Federico Parra/AFP

Nem o órgão eleitoral nem Maduro divulgaram as contagens para apoiar as afirmações de que o ditador ganhou a reeleição, enquanto a oposição publicou recibos de milhares de máquinas de votação que mostram que seu candidato, Edmundo González, ganhou uma maioria esmagadora.

Ao declarar Maduro como vencedor sem provas, o órgão eleitoral “falhou com o país”, disse Delpino. “Estou envergonhado e peço perdão ao povo venezuelano. Porque todo o plano que foi elaborado - para realizar eleições aceitas por todos - não foi alcançado”.

Delpino, advogado e um dos dois membros do conselho eleitoral da Venezuela alinhados à oposição, falou escondido, com medo da reação do governo. Nas últimas semanas, as forças de segurança de Maduro têm detido qualquer pessoa que pareça duvidar de sua pretensão de mais seis anos no poder, e muitos venezuelanos temem que suas forças estejam cruzando as fronteiras para perseguir inimigos.

O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, acena para apoiadores em um comício em Caracas, Venezuela Foto: Yuri Cortez/AFP

O Conselho Nacional Eleitoral, conhecido na Venezuela como C.N.E., é o órgão de cinco membros encarregado de decidir a estrutura das eleições, bem como de receber e anunciar os resultados. Essas funções o tornam extremamente poderoso.

Quando a legislatura do país escolheu Delpino como membro do conselho em agosto passado, muitos na Venezuela viram isso como uma tentativa de dar ao órgão um verniz de equilíbrio e legitimidade.

Na época, Delpino estava morando nos Estados Unidos e retornou à Venezuela para servir no conselho por causa de “grandes níveis de comprometimento” com o processo democrático, disse ele.

A maioria das pessoas no país acreditava que o conselho era controlado por Maduro. Mas Delpino, membro de longa data de um partido de oposição chamado Ação Democrática, disse que concordou em participar por acreditar que a “via eleitoral” era o caminho para a mudança. Uma porta-voz do Conselho Nacional Eleitoral não respondeu a um pedido de comentário.

O candidato presidencial Edmundo González Urrutia participa de uma coletiva de imprensa ao lado da líder da oposição, María Corina Machado, em Caracas, Venezuela Foto: Cristian Hernandez/AP

A votação de julho colocou Maduro, o substituto de Hugo Chávez e líder do movimento socialista que está no poder há 25 anos, contra Edmundo González, um diplomata pouco conhecido que tinha o apoio de uma líder popular da oposição, María Corina Machado.

Irregularidades

Poucas horas após o fechamento das urnas no dia da eleição, o presidente do conselho eleitoral - Elvis Amoroso, membro de longa data do partido de Maduro - proclamou o ditador vencedor, com pouco mais da metade dos votos.

Naquela mesma noite, Delpino decidiu parar de participar do conselho, segundo ele, e não compareceu à coletiva de imprensa que anunciou a vitória de Maduro.

Embora Amoroso ainda não tenha apresentado documentação que comprove a vitória de Maduro, a oposição reuniu os registros impressos de mais de 25.000 urnas eletrônicas em 28 de julho.

Esses 25.000 recibos - que representam mais de 80% de todas as urnas usadas no dia da eleição - mostraram que González obteve 67% dos votos. Nas últimas semanas, a oposição publicou esses recibos em seu site.

O candidato presidencial da oposição, Edmundo González Urrutia, participa de um compromisso de campanha em Caracas, Venezuela Foto: Juan Barreto/AFP

Delpino se recusou a dizer se tinha os dados de votação recebidos pelo governo. Mas em uma mensagem que ele disse que planejava publicar no X após sua entrevista com o The New York Times, Delpino citou uma longa lista de irregularidades que o levaram a “perder a confiança na integridade do processo e nos resultados anunciados”.

O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, participa de um comício em Maracaibo, Venezuela Foto: Raul Arboleda/AFP

Se Maduro for empossado novamente em janeiro, isso estenderá o tempo de seu movimento no poder para sua terceira década. Sob o comando do presidente e de seu antecessor, Hugo Chávez, o país rico em petróleo passou por um extraordinário declínio econômico, com má administração, corrupção e sanções dos EUA destruindo a economia.

Maduro está sendo investigado pelo Tribunal Penal Internacional sob a acusação de crimes contra a humanidade e é procurado pelos Estados Unidos por acusações de tráfico de drogas.

Desde a votação, alguns venezuelanos pressionaram Delpino a se manifestar e o criticaram por ter demorado semanas para fazê-lo. Ele disse que estava se manifestando agora por causa de um compromisso com a transparência.

Nos anos em que Chávez e Maduro consolidaram o controle, alguns membros da oposição pressionaram por um golpe militar ou intervenção estrangeira. Mas Delpino disse que, apesar de tudo o que viu nas últimas semanas, ele acredita que as eleições são a resposta para um futuro melhor. “Acredito até hoje que a resposta para a Venezuela é democrática”, disse ele.

“A resposta é eleitoral. Com outro protagonista no C.N.E., é claro,” - uma referência a Amoroso - “mas acredito nessa solução eleitoral.”