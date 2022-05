Guerra de Putin prejudica crianças de origem russa em escolas da Europa

THE NEW YORK TIMES - Em um subúrbio de Aachen, no oeste da Alemanha, Alex Ebert, de 11 anos, voltava de ônibus da escola quando, afirmou sua mãe, quatro meninos lhe disseram que ele estava matando crianças ucranianas.

Um dos garotos, que seu filho disse que o tinha empurrado na semana anterior e o chamado de um xingamento que designa russos, bateu a cabeça de Alex contra a janela e o chutou no estômago e nas costas. Alex, que fala russo porque seus pais são do Casaquistão, desceu na parada seguinte e sentou-se no chão, até que estranhos pararam o carro para lhe dar carona.

“Ele estava chorando e machucado”, afirmou sua mãe, Svetlana Ebert. “Ele não entende o que tem a ver com isso.”

Alex (centro) com sua mãe, Svetlana Ebert (direita), e sua irmã Selena tomando bolo e chá em sua casa, na Alemanha.

A invasão do presidente Vladimir Putin matou centenas de crianças ucranianas, deixou muito mais órfãs e deslocou milhões — e arruinou residências e escolas. Mas também atrapalhou a vida de crianças russófonas em toda a Europa, que se viram pagando pela agressão de Putin, sofrendo humilhações, assédios e intimidações — outro efeito perverso de uma guerra que está afetando inocentes de maneira avassaladora.

“Este problema cresce a cada dia”, afirmou Carsten Stahl, o mais proeminente ativista antibullying da Alemanha, que afirmou ter recebido de estudantes russófonos numerosos relatos de bullying. “Estou muito aborrecido e muito envergonhado.”

Em classes de toda a Europa, crianças desconcertadas com a guerra fizeram perguntas e receberam respostas. Mas enquanto seus governos buscam isolar a Rússia tanto culturalmente quanto politicamente, elas também transbordaram seus medos, e por vezes buscaram culpados ou reproduziram a hostilidade dos adultos — com o risco de criar novos campos de germinação para violência e intimidação em um continente que mais uma vez enfrenta a guerra.

“Se pusermos na cabeça delas que é OK odiar e intimidar, isso fica por um tempo muito longo”, afirmou Stahl. “As crianças são o espelho da nossa sociedade.”

Eventos mundiais com frequência fornecem justificativas para o bullying. A pandemia de covid-19 trouxe uma onda de assédio contra crianças asiáticas, e em 2016, após uma série de ataques terroristas do Estado Islâmico, crianças muçulmanas relataram um aumento em casos de bullying. Agora, afirmou Stahl, a consternação a respeito da guerra na Ucrânia acrescentou novos alvos ao tipo de comportamento vingativo que pode levar crianças a evitar a escola e, em alguns casos, resultar em depressão e pensamentos suicidas.

Alex Ebert brinca com seu irmão mais novo, Leon, em uma cama elástica.

Em Harsefeld, uma pequena cidade próxima a Hamburgo, Anastasia Makisson, de 13 anos, que é russo-alemã, recebeu vários bilhetes anônimos na escola a xingando de nazista e falando para ela voltar para a Rússia para “tomar vodca com Putin”.

Ela disse que alguns estudantes também aproximaram-se dela e gritaram: “Putin!”. Anastasia gostava da escola, mas desde que os últimos bilhetes apareceram, em abril, ela não voltou mais lá, por medo. “Tenho medo que alguém possa me bater”, afirmou ela em entrevista. “Todo mundo fica me encarando. É como se pensassem: ‘Que nojo, ela é russa’.”

Seu pai, Ilia Makisson, afirmou que a escola prometeu investigar o caso, mas até agora não fez nada; a escola não respondeu um pedido de comentário.

Cerca de uma semana depois da Rússia invadir a Ucrânia, Elisa Spadoni, de 13 anos, que é russo-italiana, terminou a lição de casa em sua residência no centro da Itália e checou o grupo de WhatsApp de sua classe. No chat, um colega a chamou de “filha de Putin”. Outra mensagem dizia: “Por que você não morre?”.

Quando a menina pediu para seus colegas de classe pararem com isso, um menino respondeu: “A gente para quando vocês pararem de jogar mísseis contra a Ucrânia”. E escreveu ainda: “Amanhã vou encher ela de porrada”.

Estudantes assistem vídeo sobre o presidente russo, Vladimir Putin, em escola em Horsham, na Inglaterra.

Elisa, normalmente uma estudante entusiasmada e dedicada, disse à mãe que não queria mais ir à escola. “Fiquei com vergonha”, afirmou ela. “Desejei não ter metade das minhas origens na Rússia.”

Quando o pai dela relatou o assédio à professora, os temas foram discutidos em classe, afirmou Elisa. Mas sua mãe disse que a menina esperou vários dias antes de se abrir a respeito das mensagens; foram colegas dela que avisaram à mãe que ela chorava na escola.

Como Elisa, muitas das crianças russófonas que vêm sendo alvo de bullying tentaram não contar isso para ninguém; em alguns casos, por vergonha, como acontece com frequência em situações de bullying. Entre as que revelaram o que sofreram, alguns pais recearam que discutir os incidentes poderia resultar em mais problemas para seus filhos ou fazê-los parecer favoráveis à guerra.

Mas ainda assim, organizações e algumas autoridades europeias detectaram o problema.

“Colegas de classe — qualquer que seja sua nacionalidade — não devem ser culpados pelas ações de um agressor”, afirmou a ministra da Educação da Lituânia, Jurgita Siugzdiniene, em um comunicado às escolas.

“Deixemos as crianças fora disso”, afirmou na TV Gianmarco Medusei, presidente do conselho regional na região da Ligúria, no norte da Itália. Na Dinamarca, a organização de caridade Save the Children também expressou preocupações. “Nenhuma criança deveria sofrer bullying pelas escolhas dos adultos”, afirmou a entidade em um comunicado.

Anna-Mariia Kraevskaia Hansen, de 14 anos, afirmou que, em sua pequena escola na cidade dinamarquesa de Horsens, alguns colegas começaram a lhe apontar o dedo pelos corredores, afirmando: “Olha a espiã”.

Anna-Mariia Kraevskaia Hansen, de 14 anos, na aula de artes e ofícios em sua escola em Horsens, Dinamarca.

Algumas crianças lhe disseram que ela deveria voltar para a Rússia, que é sua casa, e outros falaram que ela jogaria bombas contra eles. “Alguns colegas acham que isso é engraçado”, afirmou Anna-Mariia. “Mas dói muito.”

Sua mãe, Nelli Kraevskaia Hansen, afirmou que Anna-Mariia teve dificuldades para dormir e ficou em casa alguns dias, porque se sentiu drenada.

Morten Tido Madsen, um dos professores de Anna-Mariia, tirou alguns estudantes de canto e lhes perguntou por que eles disseram coisas tão perversas para ela e outros colegas. Alguns responderam: “porque é engraçado e legal”; ou que não se importavam. Madsen lhes perguntou se eles gostariam de ser tratados dessa maneira e disse que tinha certeza que eles se importam, porque não são o tipo de pessoa que gosta de magoar os outros.

“O importante para as crianças é: você quer ser bandido ou mocinho?”, afirmou ele. “Nenhuma criança quer ser o bandido.”

Algumas vezes, Madsen pediu a Anna-Mariia para se juntar a eles e compartilhar seus sentimentos sobre os comentários.

Morten Tido Madsen, professor de Anna-Mariia, tentou intervir para impedir que casos de bullying continuassem.

“Eles percebem que ela é Anna-Mariia, uma estudante, não um país”, afirmou o professor. “Ela não tem de se desculpar pelas ações de Putin.”

Como mostra o caso de Alex, o garoto de Aachen, bullying e assédio afetam não apenas crianças russas, porque muita gente fala russo em ex-repúblicas soviéticas, como Estônia, Casaquistão e na própria Ucrânia. A língua russa é a quinta mais falada na Europa, de acordo com um levantamento da Comissão Europeia.

Em Londres, Yaroslav Fedorov, de 11 anos, que é russo, e um amigo ucraniano saíam da escola quando três garotos mais velhos os pararam. “Eles nos disseram: ‘Por que vocês estão falando russo? Vamos espancar vocês’”, afirmou ele por telefone. O diretor da escola conversou com os meninos depois que Yaroslav reclamou. A escola se recusou a comentar o caso.

Karolina Krilova, de 14 anos, nascida na Estônia, estava com um amigo em uma plataforma ferroviária vazia em Vantaa, Finlândia, quando dois adolescentes se aproximaram e acusaram a dupla de apoiar a guerra e amar Putin; e então jogaram latas vazias de energético contra eles.

Svetlana Ebert, mãe de Alex, reuniu-se com a criança que agrediu seu filho e os pais dela em uma reunião mediada pela escola para um pedido de desculpas.

Na Alemanha, a mãe de Alex afirmou que depois dela fazer bastante pressão, a escola marcou uma reunião com o garoto que chutou e xingou seu filho junto com os pais dele, na qual o menino se desculpou. Os garotos que também xingaram Alex foram convocados com os pais para reuniões similares. A escola não respondeu pedidos de comentário.

O hospital que atendeu Alex depois dele ser espancado no ônibus diagnosticou-o com síncope (ou desmaio), dor de cabeça, fortes cólicas gástricas e enjoos, de acordo com o registro médico compartilhado com o New York Times.

“Primeiro senti ódio desse garoto que o espancou”, afirmou a mãe de Alex. “Mas entendi uma semana depois que ele também é criança e não tem culpa.” / TRADUÇÃO DE GUILHERME RUSSO